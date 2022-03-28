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МИД призвал стороны конфликта в Йемене к сдержанности - РИА Новости, 28.03.2022
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МИД призвал стороны конфликта в Йемене к сдержанности
МИД призвал стороны конфликта в Йемене к сдержанности - РИА Новости, 28.03.2022
МИД призвал стороны конфликта в Йемене к сдержанности
РФ в свете ударов хуситов по объектам в Саудовской Аравии призывает стороны конфликта в Йемене к сдержанности и прекращению вооруженных действий, сообщило... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T18:53
2022-03-28T18:53
в мире
ансар алла
джизан (провинция)
персидский залив
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
джидда
саудовская аравия
йемен
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. РФ в свете ударов хуситов по объектам в Саудовской Аравии призывает стороны конфликта в Йемене к сдержанности и прекращению вооруженных действий, сообщило Министерство иностранных дел России.Ведомство отметило, что 20 и 25 марта йеменское движение хуситов "Ансар Алла" нанесло серию ударов по объектам гражданской инфраструктуры на территории Саудовской Аравии в провинциях Джидда, Джизан и Наджран с применением ракет и беспилотников."В Москве решительно осуждают вооруженные акции "Ансар Алла", направленные против гражданских объектов в Саудовской Аравии. Такие действия чреваты дальнейшей эскалацией насилия в зоне Персидского залива и могут иметь самые серьезные последствия для экологической обстановки в регионе", - говорится в заявлении на сайте министерства.Ведомство отметило, что хуситские нападения на цели в сопредельных государствах, являющиеся прямым следствием продолжающейся деградации обстановки в Йеменской Республике, ведут к подрыву миротворческих усилий, предпринимаемых спецпосланником ООН по Йемену Хансом Грундбергом. "В этой связи призываем все стороны йеменского конфликта к сдержанности и прекращению вооружённого противостояния, в результате которого гибнут мирные жители, разрушается экономическая и социальная инфраструктура", - отметил российский МИД.Москва также подтверждает позицию в пользу преодоления имеющихся противоречий путем инклюзивного диалога с учётом интересов всех политических сил и конфессиональных групп Йемена и скорейшего достижения всеобъемлющего урегулирования межйеменского конфликта под эгидой ООН, добавило министерство.Хуситы усилили обстрелы территории Саудовской Аравии после того, как на прошлой неделе власти королевства казнили 82 человека, в том числе трех йеменских военнопленных. Нападения происходят в преддверии намеченного на 29 марта межйеменского диалога в Эр-Рияде, куда страны Персидского залива пригласили и хуситов, но те отказались приехать, сославшись на то, что Саудовская Аравия является одной из сторон йеменского конфликта.В Йемене с 2014 года идет гражданское противостояние между хуситами и военными на их стороне и правительственной армией. Оно перешло в активную стадию с вступлением в военные действия арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в 2015 году.
https://ria.ru/20220327/udar-1780288415.html
https://ria.ru/20220326/operatsiya-1780194625.html
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джизан (провинция)
персидский залив
джидда
саудовская аравия
йемен
наджран (провинция)
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в мире, ансар алла, джизан (провинция), персидский залив, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джидда, саудовская аравия, йемен, наджран (провинция), россия
18:53 28.03.2022
 
МИД призвал стороны конфликта в Йемене к сдержанности

МИД призвал стороны конфликта в Йемене к сдержанности после ударов хуситов по объектам СА

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. РФ в свете ударов хуситов по объектам в Саудовской Аравии призывает стороны конфликта в Йемене к сдержанности и прекращению вооруженных действий, сообщило Министерство иностранных дел России.
Ведомство отметило, что 20 и 25 марта йеменское движение хуситов "Ансар Алла" нанесло серию ударов по объектам гражданской инфраструктуры на территории Саудовской Аравии в провинциях Джидда, Джизан и Наджран с применением ракет и беспилотников.
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Москве решительно осуждают вооруженные акции "Ансар Алла", направленные против гражданских объектов в Саудовской Аравии. Такие действия чреваты дальнейшей эскалацией насилия в зоне Персидского залива и могут иметь самые серьезные последствия для экологической обстановки в регионе", - говорится в заявлении на сайте министерства.
Ведомство отметило, что хуситские нападения на цели в сопредельных государствах, являющиеся прямым следствием продолжающейся деградации обстановки в Йеменской Республике, ведут к подрыву миротворческих усилий, предпринимаемых спецпосланником ООН по Йемену Хансом Грундбергом. "В этой связи призываем все стороны йеменского конфликта к сдержанности и прекращению вооружённого противостояния, в результате которого гибнут мирные жители, разрушается экономическая и социальная инфраструктура", - отметил российский МИД.
Москва также подтверждает позицию в пользу преодоления имеющихся противоречий путем инклюзивного диалога с учётом интересов всех политических сил и конфессиональных групп Йемена и скорейшего достижения всеобъемлющего урегулирования межйеменского конфликта под эгидой ООН, добавило министерство.
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Хуситы усилили обстрелы территории Саудовской Аравии после того, как на прошлой неделе власти королевства казнили 82 человека, в том числе трех йеменских военнопленных. Нападения происходят в преддверии намеченного на 29 марта межйеменского диалога в Эр-Рияде, куда страны Персидского залива пригласили и хуситов, но те отказались приехать, сославшись на то, что Саудовская Аравия является одной из сторон йеменского конфликта.
В Йемене с 2014 года идет гражданское противостояние между хуситами и военными на их стороне и правительственной армией. Оно перешло в активную стадию с вступлением в военные действия арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в 2015 году.
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В миреАнсар АллаДжизан (провинция)Персидский заливМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ДжиддаСаудовская АравияЙеменНаджран (провинция)Россия
 
 
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