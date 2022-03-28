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На освобожденных территориях ДНР и ЛНР продолжают осуществлять выплаты - РИА Новости, 28.03.2022
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На освобожденных территориях ДНР и ЛНР продолжают осуществлять выплаты
На освобожденных территориях ДНР и ЛНР продолжают осуществлять выплаты - РИА Новости, 28.03.2022
На освобожденных территориях ДНР и ЛНР продолжают осуществлять выплаты
Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей получили почти 900 жителей на освобожденных территориях Украины, сообщили РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T07:04
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей получили почти 900 жителей на освобожденных территориях Украины, сообщили РИА Новости в МЧС России.Добавляется, что единовременные выплаты в 10 тысяч рублей направлены на поддержку пенсионеров и бюджетников.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220327/gumpomosch-1780373252.html
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луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, украина, в мире
07:04 28.03.2022 (обновлено: 07:05 28.03.2022)
 
На освобожденных территориях ДНР и ЛНР продолжают осуществлять выплаты

На освобожденных территориях ДНР и ЛНР почти 900 жителей получили единовременные выплаты

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖители получают помощь
Жители получают помощь - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Жители получают помощь
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей получили почти 900 жителей на освобожденных территориях Украины, сообщили РИА Новости в МЧС России.
"МЧС России продолжает работу по выдаче единовременных выплат жителям на освобожденных территориях Украины. С момента, когда начали работу пункты выплат, от граждан принято почти 1500 заявлений. Выплаты получили уже около 900 человек, в том числе более 20 маломобильных граждан, для которых оформление заявлений и выплата проводились по месту жительства", - говорится в сообщении.
Добавляется, что единовременные выплаты в 10 тысяч рублей направлены на поддержку пенсионеров и бюджетников.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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