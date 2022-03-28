https://ria.ru/20220328/vyplaty-1780386580.html

На освобожденных территориях ДНР и ЛНР продолжают осуществлять выплаты

На освобожденных территориях ДНР и ЛНР продолжают осуществлять выплаты - РИА Новости, 28.03.2022

На освобожденных территориях ДНР и ЛНР продолжают осуществлять выплаты

Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей получили почти 900 жителей на освобожденных территориях Украины, сообщили РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T07:04

2022-03-28T07:04

2022-03-28T07:05

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779737389_0:0:3164:1781_1920x0_80_0_0_86f305b221fb526eed4bcead4ef4a3f1.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей получили почти 900 жителей на освобожденных территориях Украины, сообщили РИА Новости в МЧС России.Добавляется, что единовременные выплаты в 10 тысяч рублей направлены на поддержку пенсионеров и бюджетников.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220327/gumpomosch-1780373252.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, украина, в мире