https://ria.ru/20220328/vuz-1780473654.html

В вузах не планируют вводить дополнительные меры против COVID-19

В вузах не планируют вводить дополнительные меры против COVID-19 - РИА Новости, 28.03.2022

В вузах не планируют вводить дополнительные меры против COVID-19

В вузах РФ не планируется вводить дополнительные антиковидные меры, сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T14:35

2022-03-28T14:35

2022-03-28T14:48

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. В вузах РФ не планируется вводить дополнительные антиковидные меры, сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев."Мы рассматриваем эпидемиологическую ситуацию в конкретном регионе, она определяется решениями соответствующих санитарных властей и руководством региона. Сейчас ситуация разная… Соответственно, если где-то, в каком-то регионе мы увидим, а пока этого не видим, нарастание, ухудшение ситуации, естественно, меры будут приниматься. Сейчас нет необходимости, потому что ситуация довольно щадящая, дополнительные меры (применять - ред.) нет необходимости", - сказал Афанасьев журналистам.Рособрнадзор 22 марта сообщил о переносе Всероссийских проверочных работ с весны на осень из-за распространения COVID-19.

https://rsport.ria.ru/20220325/koronavirus-1777359933.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии