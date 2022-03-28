https://ria.ru/20220328/vuz-1780473654.html
В вузах не планируют вводить дополнительные меры против COVID-19
В вузах не планируют вводить дополнительные меры против COVID-19 - РИА Новости, 28.03.2022
В вузах не планируют вводить дополнительные меры против COVID-19
В вузах РФ не планируется вводить дополнительные антиковидные меры, сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T14:35
2022-03-28T14:35
2022-03-28T14:48
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. В вузах РФ не планируется вводить дополнительные антиковидные меры, сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев."Мы рассматриваем эпидемиологическую ситуацию в конкретном регионе, она определяется решениями соответствующих санитарных властей и руководством региона. Сейчас ситуация разная… Соответственно, если где-то, в каком-то регионе мы увидим, а пока этого не видим, нарастание, ухудшение ситуации, естественно, меры будут приниматься. Сейчас нет необходимости, потому что ситуация довольно щадящая, дополнительные меры (применять - ред.) нет необходимости", - сказал Афанасьев журналистам.Рособрнадзор 22 марта сообщил о переносе Всероссийских проверочных работ с весны на осень из-за распространения COVID-19.
https://rsport.ria.ru/20220325/koronavirus-1777359933.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:35 28.03.2022 (обновлено: 14:48 28.03.2022)
В вузах не планируют вводить дополнительные меры против COVID-19
Минобрнауки сообщило, что в вузах не планируют вводить дополнительные меры против COVID-19
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. В вузах РФ не планируется вводить дополнительные антиковидные меры, сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.
"Мы рассматриваем эпидемиологическую ситуацию в конкретном регионе, она определяется решениями соответствующих санитарных властей и руководством региона. Сейчас ситуация разная… Соответственно, если где-то, в каком-то регионе мы увидим, а пока этого не видим, нарастание, ухудшение ситуации, естественно, меры будут приниматься. Сейчас нет необходимости, потому что ситуация довольно щадящая, дополнительные меры (применять - ред.) нет необходимости", - сказал Афанасьев журналистам.
Рособрнадзор
22 марта сообщил о переносе Всероссийских проверочных работ с весны на осень из-за распространения COVID-19.