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В вузах не планируют вводить дополнительные меры против COVID-19 - РИА Новости, 28.03.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220328/vuz-1780473654.html
В вузах не планируют вводить дополнительные меры против COVID-19
В вузах не планируют вводить дополнительные меры против COVID-19 - РИА Новости, 28.03.2022
В вузах не планируют вводить дополнительные меры против COVID-19
В вузах РФ не планируется вводить дополнительные антиковидные меры, сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T14:35
2022-03-28T14:48
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. В вузах РФ не планируется вводить дополнительные антиковидные меры, сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев."Мы рассматриваем эпидемиологическую ситуацию в конкретном регионе, она определяется решениями соответствующих санитарных властей и руководством региона. Сейчас ситуация разная… Соответственно, если где-то, в каком-то регионе мы увидим, а пока этого не видим, нарастание, ухудшение ситуации, естественно, меры будут приниматься. Сейчас нет необходимости, потому что ситуация довольно щадящая, дополнительные меры (применять - ред.) нет необходимости", - сказал Афанасьев журналистам.Рособрнадзор 22 марта сообщил о переносе Всероссийских проверочных работ с весны на осень из-за распространения COVID-19.
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:35 28.03.2022 (обновлено: 14:48 28.03.2022)
 
В вузах не планируют вводить дополнительные меры против COVID-19

Минобрнауки сообщило, что в вузах не планируют вводить дополнительные меры против COVID-19

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтуденты Высшей школы экономики
Студенты Высшей школы экономики - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. В вузах РФ не планируется вводить дополнительные антиковидные меры, сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.
"Мы рассматриваем эпидемиологическую ситуацию в конкретном регионе, она определяется решениями соответствующих санитарных властей и руководством региона. Сейчас ситуация разная… Соответственно, если где-то, в каком-то регионе мы увидим, а пока этого не видим, нарастание, ухудшение ситуации, естественно, меры будут приниматься. Сейчас нет необходимости, потому что ситуация довольно щадящая, дополнительные меры (применять - ред.) нет необходимости", - сказал Афанасьев журналистам.
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25 марта, 13:35ЗОЖ
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