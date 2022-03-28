https://ria.ru/20220328/vsu-1780405430.html

В Луганске оценили потери ВСУ за сутки в 60 человек

В Луганске оценили потери ВСУ за сутки в 60 человек - РИА Новости, 28.03.2022

В Луганске оценили потери ВСУ за сутки в 60 человек

Украинские войска потеряли 60 человек личного состава и шесть танков в ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства Луганской народной республики РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T10:13

2022-03-28T10:13

2022-03-28T10:20

обострение ситуации в днр и лнр

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луганская народная республика

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украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 28 мар - РИА Новости. Украинские войска потеряли 60 человек личного состава и шесть танков в ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства Луганской народной республики за прошедшие сутки, сообщает Народная милиция республики."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 60 человек личного состава, шесть танков, три бронетранспортера, пять единиц автомобильной техники", - сообщается в Telegram-канале ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220327/spetsoperatsiya-1780353145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр