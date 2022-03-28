https://ria.ru/20220328/vstrecha-1780577983.html

Пушилин встретился с Кадыровым в Мариуполе

Пушилин встретился с Кадыровым в Мариуполе - РИА Новости, 28.03.2022

Пушилин встретился с Кадыровым в Мариуполе

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что посетил Мариуполь, где встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и обсудил планы по дальнейшему... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T22:41

2022-03-28T22:41

2022-03-28T23:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

рамзан кадыров

ахмед дудаев

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денис пушилин

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что посетил Мариуполь, где встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и обсудил планы по дальнейшему взаимодействию.Стороны также обсудили действия по освобождению Мариуполя от украинских войск."Обсудил в Мариуполе с Главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым ход операции по освобождению города. Выразил огромную признательность за то, что плечом к плечу с нашими защитниками бойцы из Чеченской Республики изгоняют нацистских преступников с земли Донбасса. Обсудили планы по дальнейшему взаимодействию, в том числе и после окончания боевых действий", - сообщил Пушилин в Telegram.Глава ДНР также заявил, что вручил Кадырову орден Дружбы "за личный вклад в дело освобождения Донбасса".Ранее в понедельник министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев подтвердил РИА Новости, что Кадыров сейчас находится в Мариуполе "с целью поднять боевой дух наших бойцов".

https://radiosputnik.ria.ru/20220328/kadyrov-1780557924.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, рамзан кадыров, ахмед дудаев, мариуполь, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины