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Пушилин встретился с Кадыровым в Мариуполе
Пушилин встретился с Кадыровым в Мариуполе - РИА Новости, 28.03.2022
Пушилин встретился с Кадыровым в Мариуполе
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что посетил Мариуполь, где встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и обсудил планы по дальнейшему... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T22:41
2022-03-28T22:41
2022-03-28T23:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
рамзан кадыров
ахмед дудаев
мариуполь
денис пушилин
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что посетил Мариуполь, где встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и обсудил планы по дальнейшему взаимодействию.Стороны также обсудили действия по освобождению Мариуполя от украинских войск."Обсудил в Мариуполе с Главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым ход операции по освобождению города. Выразил огромную признательность за то, что плечом к плечу с нашими защитниками бойцы из Чеченской Республики изгоняют нацистских преступников с земли Донбасса. Обсудили планы по дальнейшему взаимодействию, в том числе и после окончания боевых действий", - сообщил Пушилин в Telegram.Глава ДНР также заявил, что вручил Кадырову орден Дружбы "за личный вклад в дело освобождения Донбасса".Ранее в понедельник министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев подтвердил РИА Новости, что Кадыров сейчас находится в Мариуполе "с целью поднять боевой дух наших бойцов".
https://radiosputnik.ria.ru/20220328/kadyrov-1780557924.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рамзан кадыров, ахмед дудаев, мариуполь, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины
22:41 28.03.2022 (обновлено: 23:45 28.03.2022)
Пушилин встретился с Кадыровым в Мариуполе
Глава ДНР Пушилин заявил, что обсудил с Кадыровым в Мариуполе планы по взаимодействию