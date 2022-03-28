В РПЦ надеются на встречу патриарха Кирилла с папой Франциском в этом году
В РПЦ назвали будущую встречу патриарха с папой очень важной из-за событий на Украине
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВстреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. В Русской православной церкви (РПЦ) надеются на встречу и переговоры предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла и папы Римского Франциском в этом году, сообщил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) на канале "Россия 24".
"Готовится встреча между папой и патриархом, которая, как я надеюсь, произойдет в течение этого года. Это будет личная встреча", - сказал он.
Из-за развития событий на Украине, отметил митрополит, папе и патриарху нужно было пообщаться в очном формате, пусть и с помощью дистанционной связи.
"Очень важно было, чтобы представители крупнейших христианских Церквей пообщались между собой в этот критический момент, и срочностью переговоров, которые и были проведены. Темы обсуждений были напрямую связаны с событиями на Украине. Патриарх и папа Римский высказались, что необходимо прилагать все усилия для того, чтобы разногласия решались мирным путем. Для взаимоотношения между РПЦ и Римской католической церковью такие встречи очень важны, пусть даже в онлайн формате", - сказал он.
Патриарх провел переговоры по дистанционной связи с главами Римско-католической церкви папой Римским Франциском и Церкви Англии архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби 16 марта. Во время встреч были затронуты проблемы помощи беженцам, права каждого на исповедание веры и родного языка без политических преследований, и роль христиан в поисках мира на Украине.