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В РПЦ надеются на встречу патриарха Кирилла с папой Франциском в этом году

В РПЦ надеются на встречу патриарха Кирилла с папой Франциском в этом году - РИА Новости, 28.03.2022

В РПЦ надеются на встречу патриарха Кирилла с папой Франциском в этом году

В Русской православной церкви (РПЦ) надеются на встречу и переговоры предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла и папы Римского Франциском в этом году, сообщил... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T17:42

2022-03-28T17:42

2022-03-28T17:42

религия

украина

англия

римско-католическая церковь

русская православная церковь

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. В Русской православной церкви (РПЦ) надеются на встречу и переговоры предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла и папы Римского Франциском в этом году, сообщил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) на канале "Россия 24"."Готовится встреча между папой и патриархом, которая, как я надеюсь, произойдет в течение этого года. Это будет личная встреча", - сказал он.Из-за развития событий на Украине, отметил митрополит, папе и патриарху нужно было пообщаться в очном формате, пусть и с помощью дистанционной связи."Очень важно было, чтобы представители крупнейших христианских Церквей пообщались между собой в этот критический момент, и срочностью переговоров, которые и были проведены. Темы обсуждений были напрямую связаны с событиями на Украине. Патриарх и папа Римский высказались, что необходимо прилагать все усилия для того, чтобы разногласия решались мирным путем. Для взаимоотношения между РПЦ и Римской католической церковью такие встречи очень важны, пусть даже в онлайн формате", - сказал он.Патриарх провел переговоры по дистанционной связи с главами Римско-католической церкви папой Римским Франциском и Церкви Англии архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби 16 марта. Во время встреч были затронуты проблемы помощи беженцам, права каждого на исповедание веры и родного языка без политических преследований, и роль христиан в поисках мира на Украине.

https://ria.ru/20220316/peregovory-1778509039.html

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украина, англия, римско-католическая церковь, русская православная церковь