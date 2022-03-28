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В РПЦ надеются на встречу патриарха Кирилла с папой Франциском в этом году - РИА Новости, 28.03.2022
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Религия
https://ria.ru/20220328/vstrecha-1780533417.html
В РПЦ надеются на встречу патриарха Кирилла с папой Франциском в этом году
В РПЦ надеются на встречу патриарха Кирилла с папой Франциском в этом году - РИА Новости, 28.03.2022
В РПЦ надеются на встречу патриарха Кирилла с папой Франциском в этом году
В Русской православной церкви (РПЦ) надеются на встречу и переговоры предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла и папы Римского Франциском в этом году, сообщил... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T17:42
2022-03-28T17:42
религия
украина
англия
римско-католическая церковь
русская православная церковь
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. В Русской православной церкви (РПЦ) надеются на встречу и переговоры предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла и папы Римского Франциском в этом году, сообщил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) на канале "Россия 24"."Готовится встреча между папой и патриархом, которая, как я надеюсь, произойдет в течение этого года. Это будет личная встреча", - сказал он.Из-за развития событий на Украине, отметил митрополит, папе и патриарху нужно было пообщаться в очном формате, пусть и с помощью дистанционной связи."Очень важно было, чтобы представители крупнейших христианских Церквей пообщались между собой в этот критический момент, и срочностью переговоров, которые и были проведены. Темы обсуждений были напрямую связаны с событиями на Украине. Патриарх и папа Римский высказались, что необходимо прилагать все усилия для того, чтобы разногласия решались мирным путем. Для взаимоотношения между РПЦ и Римской католической церковью такие встречи очень важны, пусть даже в онлайн формате", - сказал он.Патриарх провел переговоры по дистанционной связи с главами Римско-католической церкви папой Римским Франциском и Церкви Англии архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби 16 марта. Во время встреч были затронуты проблемы помощи беженцам, права каждого на исповедание веры и родного языка без политических преследований, и роль христиан в поисках мира на Украине.
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украина, англия, римско-католическая церковь, русская православная церковь
17:42 28.03.2022
 
В РПЦ надеются на встречу патриарха Кирилла с папой Франциском в этом году

В РПЦ назвали будущую встречу патриарха с папой очень важной из-за событий на Украине

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВстреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском
Встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. В Русской православной церкви (РПЦ) надеются на встречу и переговоры предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла и папы Римского Франциском в этом году, сообщил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) на канале "Россия 24".
"Готовится встреча между папой и патриархом, которая, как я надеюсь, произойдет в течение этого года. Это будет личная встреча", - сказал он.
Из-за развития событий на Украине, отметил митрополит, папе и патриарху нужно было пообщаться в очном формате, пусть и с помощью дистанционной связи.
"Очень важно было, чтобы представители крупнейших христианских Церквей пообщались между собой в этот критический момент, и срочностью переговоров, которые и были проведены. Темы обсуждений были напрямую связаны с событиями на Украине. Патриарх и папа Римский высказались, что необходимо прилагать все усилия для того, чтобы разногласия решались мирным путем. Для взаимоотношения между РПЦ и Римской католической церковью такие встречи очень важны, пусть даже в онлайн формате", - сказал он.
Патриарх провел переговоры по дистанционной связи с главами Римско-католической церкви папой Римским Франциском и Церкви Англии архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби 16 марта. Во время встреч были затронуты проблемы помощи беженцам, права каждого на исповедание веры и родного языка без политических преследований, и роль христиан в поисках мира на Украине.
Встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Римским Франциском - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 17:51Религия
Патриарх Кирилл и папа Франциск обсудили ситуацию на Украине
 
РелигияУкраинаАнглияРимско-католическая церковьРусская православная церковь
 
 
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