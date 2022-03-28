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Губернатор Подмосковья проведет встречу с аграриями - РИА Новости, 28.03.2022
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Губернатор Подмосковья проведет встречу с аграриями
Губернатор Подмосковья проведет встречу с аграриями - РИА Новости, 28.03.2022
Губернатор Подмосковья проведет встречу с аграриями
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проведет на неделе встречу с аграриями. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T12:34
2022-03-28T12:34
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
андрей воробьев
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КРАСНОГОРСК, 28 мар – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проведет на неделе встречу с аграриями.Ранее в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья сообщали, что объем господдержки сельхозотрасли в Подмосковье увеличен на 1 миллиард рублей за счет областного бюджета и на 600 миллионов рублей за счет федерального. Одновременно аграрии смогут привлечь льготные кредиты на сумму до 8,5 миллиардов рублей. Также до 480 миллионов рублей увеличены субсидии на возмещение ставки рефинансирования , что позволит аграриям брать кредиты под 5%."Важный аспект в текущих условиях – это количество посевных площадей. Проведем на этой неделе встречу с собственниками, в том числе с теми, где земля простаивает или в лучшем случае растет трава. Такое отношение недопустимо, поэтому прошу пригласить всех тех, у кого есть земля, чтобы найти точки соприкосновения", - сказал Воробьев.
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московская область (подмосковье), экономика, андрей воробьев
12:34 28.03.2022
 

Губернатор Подмосковья проведет встречу с аграриями

© Фото : Правительство Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© Фото : Правительство Московской области
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КРАСНОГОРСК, 28 мар – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проведет на неделе встречу с аграриями.
Ранее в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья сообщали, что объем господдержки сельхозотрасли в Подмосковье увеличен на 1 миллиард рублей за счет областного бюджета и на 600 миллионов рублей за счет федерального. Одновременно аграрии смогут привлечь льготные кредиты на сумму до 8,5 миллиардов рублей. Также до 480 миллионов рублей увеличены субсидии на возмещение ставки рефинансирования , что позволит аграриям брать кредиты под 5%.
"Важный аспект в текущих условиях – это количество посевных площадей. Проведем на этой неделе встречу с собственниками, в том числе с теми, где земля простаивает или в лучшем случае растет трава. Такое отношение недопустимо, поэтому прошу пригласить всех тех, у кого есть земля, чтобы найти точки соприкосновения", - сказал Воробьев.
Посетители и сотрудники в офисе социальной газификации АО Мособлгаз - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 16:53Новости Подмосковья
Программа социальной газификации в Подмосковье наполовину завершена
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЭкономикаАндрей Воробьев
 
 
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