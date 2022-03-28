https://ria.ru/20220328/vstrecha-1780439066.html

Губернатор Подмосковья проведет встречу с аграриями

Губернатор Подмосковья проведет встречу с аграриями - РИА Новости, 28.03.2022

Губернатор Подмосковья проведет встречу с аграриями

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проведет на неделе встречу с аграриями. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T12:34

2022-03-28T12:34

2022-03-28T12:34

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

экономика

андрей воробьев

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КРАСНОГОРСК, 28 мар – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проведет на неделе встречу с аграриями.Ранее в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья сообщали, что объем господдержки сельхозотрасли в Подмосковье увеличен на 1 миллиард рублей за счет областного бюджета и на 600 миллионов рублей за счет федерального. Одновременно аграрии смогут привлечь льготные кредиты на сумму до 8,5 миллиардов рублей. Также до 480 миллионов рублей увеличены субсидии на возмещение ставки рефинансирования , что позволит аграриям брать кредиты под 5%."Важный аспект в текущих условиях – это количество посевных площадей. Проведем на этой неделе встречу с собственниками, в том числе с теми, где земля простаивает или в лучшем случае растет трава. Такое отношение недопустимо, поэтому прошу пригласить всех тех, у кого есть земля, чтобы найти точки соприкосновения", - сказал Воробьев.

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московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), экономика, андрей воробьев