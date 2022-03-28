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Кива осудил поведение некоторых украинских военных - РИА Новости, 28.03.2022
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Кива осудил поведение некоторых украинских военных
Кива осудил поведение некоторых украинских военных - РИА Новости, 28.03.2022
Кива осудил поведение некоторых украинских военных
Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива осудил поведение некоторых украинских военных, назвав их "маньяками-нацистами". РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T14:14
2022-03-28T14:23
в мире
владимир путин
александр бастрыкин
харьковская область
россия
украина
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива осудил поведение некоторых украинских военных, назвав их "маньяками-нацистами"."Я презираю эту страну, где маньяки-нацисты считаются героями и являются элитой вооруженных сил. Украина вся пропитана нацизмом и давно заслужила очищения. Показав неспособность своего независимого существования", - написал Кива в своем Telegram-канале.Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими РФ, сообщалось в Telegram-канале ведомства. Отмечалось, что в интернете появились кадры, на которых украинские националисты "крайне жестоко обращаются с пленными". На видео запечатлено, как военнослужащим, взятым в плен, прострелили ноги, не оказав медицинской помощи. Уточнялось, что это было на одной из баз украинских националистов в Харьковской области.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, александр бастрыкин, харьковская область, россия, украина
14:14 28.03.2022 (обновлено: 14:23 28.03.2022)
 
Кива осудил поведение некоторых украинских военных

Экс-депутат Рады Кива осудил поведение некоторых украинских военных, назвав их маньяками

© Фото : Верховная рада Украины/Олег ФедонюкИлья Кива
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© Фото : Верховная рада Украины/Олег Федонюк
Илья Кива. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива осудил поведение некоторых украинских военных, назвав их "маньяками-нацистами".
"Я презираю эту страну, где маньяки-нацисты считаются героями и являются элитой вооруженных сил. Украина вся пропитана нацизмом и давно заслужила очищения. Показав неспособность своего независимого существования", - написал Кива в своем Telegram-канале.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими РФ, сообщалось в Telegram-канале ведомства. Отмечалось, что в интернете появились кадры, на которых украинские националисты "крайне жестоко обращаются с пленными". На видео запечатлено, как военнослужащим, взятым в плен, прострелили ноги, не оказав медицинской помощи. Уточнялось, что это было на одной из баз украинских националистов в Харьковской области.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреВладимир ПутинАлександр БастрыкинХарьковская областьРоссияУкраина
 
 
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