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В Донецке сократили подачу питьевой воды - РИА Новости, 28.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/voda-1780545344.html
В Донецке сократили подачу питьевой воды
В Донецке сократили подачу питьевой воды - РИА Новости, 28.03.2022
В Донецке сократили подачу питьевой воды
Подача питьевой воды в Донецке будет сокращена до одно раза в двое суток, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T18:38
2022-03-28T18:44
обострение ситуации в днр и лнр
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донбасс
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Подача питьевой воды в Донецке будет сокращена до одно раза в двое суток, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В Донецке сокращена подача питьевой воды. Подача воды будет осуществляться с 19:00 до 21:00 один раз в 48 часов", - говорится в заявлении штаба, опубликованном в его Telegram-канале.Как сообщил мэр города Андрей Кулемзин, подобный режим подачи воды вводится до особого распоряжения властей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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донецк (днр), донбасс, в мире, россия, украина
18:38 28.03.2022 (обновлено: 18:44 28.03.2022)
 
В Донецке сократили подачу питьевой воды

Подача питьевой воды в Донецке сокращена до одного раза в двое суток — с 19.00 до 21.00

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛюди стоят в очереди за водой в Кировском районе Донецка
Люди стоят в очереди за водой в Кировском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Люди стоят в очереди за водой в Кировском районе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Подача питьевой воды в Донецке будет сокращена до одно раза в двое суток, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Донецке сокращена подача питьевой воды. Подача воды будет осуществляться с 19:00 до 21:00 один раз в 48 часов", - говорится в заявлении штаба, опубликованном в его Telegram-канале.
Разрушенный аэропорт Донецка - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 17:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны: Украина уничтожила почти пятую часть инфраструктуры Донбасса
Как сообщил мэр города Андрей Кулемзин, подобный режим подачи воды вводится до особого распоряжения властей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонецк (ДНР)ДонбассВ миреРоссияУкраина
 
 
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