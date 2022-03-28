https://ria.ru/20220328/voda-1780545344.html

В Донецке сократили подачу питьевой воды

В Донецке сократили подачу питьевой воды - РИА Новости, 28.03.2022

В Донецке сократили подачу питьевой воды

Подача питьевой воды в Донецке будет сокращена до одно раза в двое суток, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T18:38

2022-03-28T18:38

2022-03-28T18:44

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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Подача питьевой воды в Донецке будет сокращена до одно раза в двое суток, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В Донецке сокращена подача питьевой воды. Подача воды будет осуществляться с 19:00 до 21:00 один раз в 48 часов", - говорится в заявлении штаба, опубликованном в его Telegram-канале.Как сообщил мэр города Андрей Кулемзин, подобный режим подачи воды вводится до особого распоряжения властей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220325/donbass-1780122598.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецк (днр), донбасс, в мире, россия, украина