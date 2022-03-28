https://ria.ru/20220328/vikariy-1780581441.html

При обстреле Николая-Васильевского монастыря ранен викарий Донецкой епархии

При обстреле Николая-Васильевского монастыря ранен викарий Донецкой епархии - РИА Новости, 28.03.2022

При обстреле Николая-Васильевского монастыря ранен викарий Донецкой епархии

Викарий Донецкой епархии епископ Волновахский Амвросий (Скобиола) был ранен при обстреле Николо-Васильевского монастыря. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T23:57

2022-03-28T23:57

2022-03-28T23:57

религия

донецкая народная республика

волновахский район

вооруженные силы рф

московская патриархия

русская православная церковь

украинская православная церковь

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Викарий Донецкой епархии епископ Волновахский Амвросий (Скобиола) был ранен при обстреле Николо-Васильевского монастыря."Был ранен настоятель Успенского Николая-Васильеского монастыря епископ Волновахский Амвросий, викарий Донецкой епархии. В епархии просят святых молитв о выздоровлении раненого владыки Амвросия", - сообщает сайт УПЦ на украинском языке.Согласно информации сайта, епископ был ранен 28 марта, когда на территорию монастыря попали снаряды.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что националисты планируют убить священнослужителей Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в селе Никольское Волновахского района. Русская православная церковь (РПЦ) тогда оценила угрозу в адрес клириков и монашествующих как реальную.Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков 13 марта заявил, что неонацисты из батальона "Айдар" в населенном пункте Никольское на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря держали в заложниках около 300 монахов и мирных жителей, при освобождении Никольского российскими подразделениями они не пострадали. После этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям украинских военных и бойцов националистических батальонов, удерживающих в заложниках мирных жителей.В 2001 году, согласно информации на сайте Московской патриархии, Свято-Николаевской сестринской общине села Никольское был дан статус монастыря, в 2002 году был зарегистрирован Свято-Васильевский мужской монастырь. Основателем и настоятелем Николо-Васильевского монастыря был знаменитый схиархимандрит Зосима (Сокур). Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в 2009 году посетил монастырь, совершив в нем малое освящение Успенского собора - копии одноименного собора в Московском Кремле.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220325/svyaschennik-1780068204.html

донецкая народная республика

волновахский район

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, волновахский район, вооруженные силы рф, московская патриархия, русская православная церковь, украинская православная церковь