https://ria.ru/20220328/video-1780501145.html

В Греции пришли в ужас от видео с пытками российских пленных на Украине

В Греции пришли в ужас от видео с пытками российских пленных на Украине - РИА Новости, 28.03.2022

В Греции пришли в ужас от видео с пытками российских пленных на Украине

Греческие СМИ заявили, что "потрясены шокирующими ужасающими кадрами" пыток российских пленных украинскими националистами. Хотя греческая печать и телевидение... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T16:06

2022-03-28T16:06

2022-03-28T16:06

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АФИНЫ, 28 мар – РИА Новости. Греческие СМИ заявили, что "потрясены шокирующими ужасающими кадрами" пыток российских пленных украинскими националистами. Хотя греческая печать и телевидение восемь лет замалчивали происходившее на Украине, видео пыток опубликовали и мейнстримовые СМИ Греции.Ранее в интернете появились кадры, на которых пленным российским военным прострелили ноги. Уточняется, что это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. В воскресенье глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими РФ. В Кремле видели кадры пыток пленных российских военных, причастные к этим действиям должны понести ответственность, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Минобороны РФ ранее сообщило, что будут найдены и понесут суровую ответственность украинские нацисты и руководители киевского режима, причастные к издевательствам над российскими военнопленными, а также все "прямо призывающие к издевательствам над российскими военнослужащими". Подчеркивается, что подобные действия являются серьезным нарушением норм международного права."На ужасающих кадрах, циркулирующих в интернете, мужчины, видимо, принадлежащие к украинским вооруженным силам, стреляют в пленных, стоящих на коленях, связанных и раздетых догола", - пишет газета "Та Неа"."На видео, которое длится почти шесть минут, слышно, как украинцы говорят, что захватили российскую разведывательную группу, действовавшую в Ольховке, в районе Харькова, примерно в 20 милях от границы с Россией", - пишет газета.Издание приводит слова советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича, который утверждает, что "правительство очень серьезно относится к инциденту, и расследование будет начато немедленно", и "если это окажется правдой, это совершенно неприемлемое поведение". Оно цитирует и письменное заявление командующего ВСУ Валерия Залужного телеканалу CNN, он утверждает, что это якобы "противник распространяет видеоролики с изображением "российских пленных".Такое же сообщение опубликовал и сайт in.gr, который последние месяцы постоянно публикует антироссийские статьи и рассказывает о "сети российских агентов" в Греции и на Балканах.Газета "Параполитика" полагает, что "шокирующие кадры" сняли бойцы батальона "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Видео является доказательством военных преступлений, пишет новостной сайт newsbreak.gr."Психологическая война продолжается, наряду с реальной. Украинские источники опубликовали видеозаписи крайней жестокости, на которых видно, как российских заключенных пытают, стреляют в ноги, а затем, как сообщается, убивают. Очевидно, это кульминация психологической войны, так как вчера были опубликованы другие видео пыток пленных российских солдат", - говорится в сообщении.По мнению авторов статьи, боевой дух противника стремятся сломить любой ценой."В данном случае цена чрезвычайно высока, так как это видео является доказательством военных преступлений", - пишет сайт.Сайт militaire.gr, специализирующийся на военной тематике, отмечает, что западные СМИ замалчивают преступления украинских военных."Будем ли мы говорить о видео расстрела пленных на Украине? Удивительно, но ни в одном западном СМИ об этом видео нет ни слова", - пишет издание.Оно напоминает, что ряд стран требуют расследования "военных преступлений во время российской кампании"."Должны ли расследоваться случаи военных преступлений и с другой стороны? Право войны касается всех сторон войны", - пишет militaire.gr.Ведущие греческие телеканалы ничего не сообщают о пытках.Несколько дней назад генеральный консул Греции в Мариуполе Манолис Андрулакис, который только в середине марта смог выехать из города, заявил в интервью украинскому журналисту, что он не видел, чтобы боевики "Азова" кого-то убивали, и заявил, что неонацисты не держали его в заложниках.Греческие СМИ расценили эти заявления греческого консула как "отмывание" неонацистского батальон "Азова"."Удивляет отмывание неонацистского батальона "Азов", который является частью Вооруженных сил Украины и даже был обвинен ООН в 2016 году в военных преступлениях", - пишет издание 2020mag.gr.

https://ria.ru/20220328/mariupol-1780457682.html

https://ria.ru/20220328/ukraina-1780100672.html

https://ria.ru/20220328/ukraina-1780345944.html

https://ria.ru/20220328/pytki-1780436128.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, греция