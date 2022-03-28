https://ria.ru/20220328/video-1780394202.html

Минобороны показало видео сопровождения армейских колонн вертолетами Ка-52

Минобороны показало видео сопровождения армейских колонн вертолетами Ка-52 - РИА Новости, 28.03.2022

Минобороны показало видео сопровождения армейских колонн вертолетами Ка-52

Минобороны РФ в понедельник опубликовало видео сопровождения армейских колонн ударными вертолетами Ка-52 и транспортно-штурмовыми Ми-8АМТШ. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T09:05

2022-03-28T09:05

2022-03-28T09:28

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

ка-52 "аллигатор"

россия

украина

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Минобороны РФ в понедельник опубликовало видео сопровождения армейских колонн ударными вертолетами Ка-52 и транспортно-штурмовыми Ми-8АМТШ.В ролике показаны несколько поднимающихся в воздух вертолетов Ка-52 и Ми-8АМТШ. Затем демонстрируется полет вертолетов на малой высоте вдоль маршрута следования колонн техники.Как уточнили в Минобороны, подразделения материально-технического обеспечения в ходе специальной военной операции едут к передовым позициям российских войск в Черниговской области. В колоннах топливозаправщики, тяжелая инженерная техника, танки, а также грузовики с продовольствием для пополнения запасов."Военная техника следует в плотном кольце боевого охранения. Разведку маршрута выдвижения и безопасность продвижения колонны обеспечивают вертолеты армейской авиации, беспилотные летательные аппараты, разведывательные подразделения на бронеавтомобилях "Тигр" и "Тайфун", - сказали в министерстве.Как рассказал командир одного из вертолетов, на российских винтокрылых машинах установлен бортовой комплекс обороны, который уводит ракеты в сторону, они оснащены тепловыми ловушками. Также полеты выполняются на предельно малых высотах, чтобы уменьшить время нахождения в зоне поражения противника.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220325/oborona-1780066079.html

https://ria.ru/20220327/minoborony-1780300022.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

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Вертолеты Ка-52 сопроводили армейские колонны. Кадры Минобороны РФ Минобороны РФ в понедельник опубликовало видео сопровождения армейских колонн ударными вертолетами Ка-52 и транспортно-штурмовыми Ми-8АМТШ. В ролике показаны несколько поднимающихся в воздух вертолетов Ка-52 и Ми-8АМТШ. Затем демонстрируется полет вертолетов на малой высоте вдоль маршрута следования колонн техники. 2022-03-28T09:05 true PT2M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, ка-52 "аллигатор", россия, украина, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)