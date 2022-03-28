https://ria.ru/20220328/video-1780378643.html

Видео с издевательствами над российскими военнопленными шокировало китайцев

Видео с издевательствами над российскими военнопленными шокировало китайцев - РИА Новости, 28.03.2022

Видео с издевательствами над российскими военнопленными шокировало китайцев

Видео с издевательствами над военнопленными на Украине вызвало бурю комментариев в китайской социальной сети Weibo, пользователи которой назвали такие действия... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T00:32

2022-03-28T00:32

2022-03-28T05:40

в мире

россия

китай

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779593323_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_feebe0a56c1f4d9ec2e728487d9d9312.jpg

ПЕКИН, 28 мар - РИА Новости. Видео с издевательствами над военнопленными на Украине вызвало бурю комментариев в китайской социальной сети Weibo, пользователи которой назвали такие действия "поведением нацистов".Пользователь, опубликовавший видео в воскресенье, утверждает, что на нем сняты "действия украинских военных в отношении военнослужащих РФ, а также ЛНР и ДНР". Точное место и время съемки он не уточнил. За несколько часов под записью набралось более тысячи комментариев.Большинство китайских интернет-пользователей резко осудили действия украинских военных на видео, отметив, что их поведение "нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными", а их действия являются военными преступлениями."Это поведение нацистов, после этого еще говорят, что на Украине нет нацистов?" - задался вопросом один из пользователей, чей комментарий набрал более 960 "лайков"."Это военное преступление", - отметил третий пользователь.Более 400 лайков набрал комментарий пользователя, который задался вопросом: "А как же Женевская конвенция?"Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в воскресенье поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с российскими военнопленными. Отмечается, что в интернете появились кадры, на которых украинские националисты "крайне жестоко обращаются с пленными". На видео запечатлено, как военнослужащим, взятым в плен, прострелили ноги, не оказав медицинской помощи. Уточняется, что это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области.

https://ria.ru/20220326/ssha-1780192824.html

россия

китай

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, китай, украина