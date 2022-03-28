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Видео с издевательствами над российскими военнопленными шокировало китайцев - РИА Новости, 28.03.2022
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Видео с издевательствами над российскими военнопленными шокировало китайцев
Видео с издевательствами над российскими военнопленными шокировало китайцев - РИА Новости, 28.03.2022
Видео с издевательствами над российскими военнопленными шокировало китайцев
Видео с издевательствами над военнопленными на Украине вызвало бурю комментариев в китайской социальной сети Weibo, пользователи которой назвали такие действия... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T00:32
2022-03-28T05:40
в мире
россия
китай
украина
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ПЕКИН, 28 мар - РИА Новости. Видео с издевательствами над военнопленными на Украине вызвало бурю комментариев в китайской социальной сети Weibo, пользователи которой назвали такие действия "поведением нацистов".Пользователь, опубликовавший видео в воскресенье, утверждает, что на нем сняты "действия украинских военных в отношении военнослужащих РФ, а также ЛНР и ДНР". Точное место и время съемки он не уточнил. За несколько часов под записью набралось более тысячи комментариев.Большинство китайских интернет-пользователей резко осудили действия украинских военных на видео, отметив, что их поведение "нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными", а их действия являются военными преступлениями."Это поведение нацистов, после этого еще говорят, что на Украине нет нацистов?" - задался вопросом один из пользователей, чей комментарий набрал более 960 "лайков"."Это военное преступление", - отметил третий пользователь.Более 400 лайков набрал комментарий пользователя, который задался вопросом: "А как же Женевская конвенция?"Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в воскресенье поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с российскими военнопленными. Отмечается, что в интернете появились кадры, на которых украинские националисты "крайне жестоко обращаются с пленными". На видео запечатлено, как военнослужащим, взятым в плен, прострелили ноги, не оказав медицинской помощи. Уточняется, что это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области.
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в мире, россия, китай, украина
00:32 28.03.2022 (обновлено: 05:40 28.03.2022)
 
Видео с издевательствами над российскими военнопленными шокировало китайцев

Пользователей китайской соцсети Weibo возмутило видео с пытками российских военнопленных

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные
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ПЕКИН, 28 мар - РИА Новости. Видео с издевательствами над военнопленными на Украине вызвало бурю комментариев в китайской социальной сети Weibo, пользователи которой назвали такие действия "поведением нацистов".
Пользователь, опубликовавший видео в воскресенье, утверждает, что на нем сняты "действия украинских военных в отношении военнослужащих РФ, а также ЛНР и ДНР". Точное место и время съемки он не уточнил. За несколько часов под записью набралось более тысячи комментариев.
Большинство китайских интернет-пользователей резко осудили действия украинских военных на видео, отметив, что их поведение "нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными", а их действия являются военными преступлениями.
"Это поведение нацистов, после этого еще говорят, что на Украине нет нацистов?" - задался вопросом один из пользователей, чей комментарий набрал более 960 "лайков".

"Если это не нацисты, то кто тогда?" - спросил другой комментатор.

"Это военное преступление", - отметил третий пользователь.
Более 400 лайков набрал комментарий пользователя, который задался вопросом: "А как же Женевская конвенция?"
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в воскресенье поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с российскими военнопленными. Отмечается, что в интернете появились кадры, на которых украинские националисты "крайне жестоко обращаются с пленными". На видео запечатлено, как военнослужащим, взятым в плен, прострелили ноги, не оказав медицинской помощи. Уточняется, что это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области.
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