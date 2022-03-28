https://ria.ru/20220328/varshava-1780446791.html

У Польши не было конкретных претензий к высылаемым дипломатам, заявил посол

У Польши не было конкретных претензий к высылаемым дипломатам, заявил посол - РИА Новости, 28.03.2022

У Польши не было конкретных претензий к высылаемым дипломатам, заявил посол

Польские власти не смогли предъявить никаких конкретных претензий к высланным из страны российским дипломатам, сообщил посол Сергей Андреев. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T13:01

2022-03-28T13:01

2022-03-28T14:03

в мире

польша

россия

сергей андреев (дипломат)

варшава

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ВАРШАВА, 28 мар — РИА Новости. Польские власти не смогли предъявить никаких конкретных претензий к высланным из страны российским дипломатам, сообщил посол Сергей Андреев."Никаких конкретных претензий польские власти им предъявить не смогли. Утверждение о том, что их деятельность здесь не соответствовала статусу в соответствии с Венской конвенцией, ничем не подтверждено", — сказал дипломатический представитель России в Варшаве.По его словам, Москва примет "адекватные, соразмерные, а возможно, и асимметричные меры".Андреев отметил, что польские власти заблокировали средства на банковских счетах, принадлежащих российскому посольству.Посол заключил, что дальнейшее разрешение противоречий зависит от польской стороны. Она, по словам Андреева, либо "устраняет эти препятствия, либо на каком-то этапе в силу объективных обстоятельств сама жизнедеятельность здесь посольства, пребывание здесь наших сотрудников станет невозможным"."В таком случае и польское посольство в Москве будет функционировать ровно столько, сколько наше посольство здесь", — заключил дипломат.Ранее стало известно, что 45 российских дипломатов, на выдворении которых настаивала Польша, покинули страну.

https://ria.ru/20220326/otnosheniya-1780281841.html

https://ria.ru/20220323/zamorozka-1779760678.html

польша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, россия, сергей андреев (дипломат), варшава