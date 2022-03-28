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У Польши не было конкретных претензий к высылаемым дипломатам, заявил посол - РИА Новости, 28.03.2022
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У Польши не было конкретных претензий к высылаемым дипломатам, заявил посол
У Польши не было конкретных претензий к высылаемым дипломатам, заявил посол - РИА Новости, 28.03.2022
У Польши не было конкретных претензий к высылаемым дипломатам, заявил посол
Польские власти не смогли предъявить никаких конкретных претензий к высланным из страны российским дипломатам, сообщил посол Сергей Андреев. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T13:01
2022-03-28T14:03
в мире
польша
россия
сергей андреев (дипломат)
варшава
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ВАРШАВА, 28 мар — РИА Новости. Польские власти не смогли предъявить никаких конкретных претензий к высланным из страны российским дипломатам, сообщил посол Сергей Андреев."Никаких конкретных претензий польские власти им предъявить не смогли. Утверждение о том, что их деятельность здесь не соответствовала статусу в соответствии с Венской конвенцией, ничем не подтверждено", — сказал дипломатический представитель России в Варшаве.По его словам, Москва примет "адекватные, соразмерные, а возможно, и асимметричные меры".Андреев отметил, что польские власти заблокировали средства на банковских счетах, принадлежащих российскому посольству.Посол заключил, что дальнейшее разрешение противоречий зависит от польской стороны. Она, по словам Андреева, либо "устраняет эти препятствия, либо на каком-то этапе в силу объективных обстоятельств сама жизнедеятельность здесь посольства, пребывание здесь наших сотрудников станет невозможным"."В таком случае и польское посольство в Москве будет функционировать ровно столько, сколько наше посольство здесь", — заключил дипломат.Ранее стало известно, что 45 российских дипломатов, на выдворении которых настаивала Польша, покинули страну.
https://ria.ru/20220326/otnosheniya-1780281841.html
https://ria.ru/20220323/zamorozka-1779760678.html
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в мире, польша, россия, сергей андреев (дипломат), варшава
13:01 28.03.2022 (обновлено: 14:03 28.03.2022)
 
У Польши не было конкретных претензий к высылаемым дипломатам, заявил посол

Посол в Варшаве Андреев: у Польши не было конкретных претензий к высылаемым дипломатам

© РИА Новости / Владимир ТрефиловПосол России в Польше Сергей Андреев
Посол России в Польше Сергей Андреев - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Посол России в Польше Сергей Андреев
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 28 мар — РИА Новости. Польские власти не смогли предъявить никаких конкретных претензий к высланным из страны российским дипломатам, сообщил посол Сергей Андреев.
"Никаких конкретных претензий польские власти им предъявить не смогли. Утверждение о том, что их деятельность здесь не соответствовала статусу в соответствии с Венской конвенцией, ничем не подтверждено", — сказал дипломатический представитель России в Варшаве.
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До разрыва отношений с Польшей дело не дойдет, заявил посол
По его словам, Москва примет "адекватные, соразмерные, а возможно, и асимметричные меры".
Андреев отметил, что польские власти заблокировали средства на банковских счетах, принадлежащих российскому посольству.
"Хотят действительно нас отсюда выдавить или просто поиграть на нервах, так сказать, проверить нас на вшивость, гадать бесполезно. У нас нервы крепкие и кожа толстая. Мы до наших польских так называемых партнеров ясно довели, что считаем меры по замораживанию банковских счетов посольства и создание ненормальных условий для деятельности здесь нашего диппредставительства прямым вопиющим нарушением конвенции о дипломатических сношениях", — добавил он.
Посол заключил, что дальнейшее разрешение противоречий зависит от польской стороны. Она, по словам Андреева, либо "устраняет эти препятствия, либо на каком-то этапе в силу объективных обстоятельств сама жизнедеятельность здесь посольства, пребывание здесь наших сотрудников станет невозможным".
"В таком случае и польское посольство в Москве будет функционировать ровно столько, сколько наше посольство здесь", — заключил дипломат.
Ранее стало известно, что 45 российских дипломатов, на выдворении которых настаивала Польша, покинули страну.
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В миреПольшаРоссияСергей Андреев (дипломат)Варшава
 
 
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