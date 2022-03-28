https://ria.ru/20220328/ukraintsy-1780540803.html

В МИД выразили уверенность в возвращении украинцев к добрососедству

В МИД выразили уверенность в возвращении украинцев к добрососедству - РИА Новости, 28.03.2022

В МИД выразили уверенность в возвращении украинцев к добрососедству

Российский МИД уверен, что по итогам мер по денацификации и демилитаризации Украины народ этой страны вернется на миролюбивую и добрососедскую стезю развития. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T18:13

2022-03-28T18:13

2022-03-28T18:23

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

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мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российский МИД уверен, что по итогам мер по денацификации и демилитаризации Украины народ этой страны вернется на миролюбивую и добрососедскую стезю развития.В размещенном на сайте МИД РФ комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с прошедшим заседанием Евросоюза говорится, что "касается принятого по итогам Евросовета решения о "восстановлении демократической Украины" и учреждения в этих целях специального фонда, считаем его запоздалым"."Эволюция Украины в демократическом направлении, как известно, была приостановлена в феврале 2014 года, когда в Киеве при подстрекательстве стран Запада был совершен антиконституционный государственный переворот, последствия которого страна и ее соседи пожинают уже девятый год", -добавили в МИД РФ."Теперь же настало время для решительных мер по денацификации и демилитаризации Украины, предпринимаемых Вооруженными Силами Российской Федерации. Уверены, что по их итогам украинский народ вернется на миролюбивую и добрососедскую стезю развития. Евросоюзу же, а также его западным единомышленникам еще предстоит осознать, к сколь трагическим последствиям приводит накачка деньгами, оружием агрессивного неонацистского режима в центре Европы", - указали в российском МИД.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

https://ria.ru/20220322/peskov-1779539525.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, украина, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)