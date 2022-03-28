https://ria.ru/20220328/ukraintsy-1780523740.html

Медведев призвал упростить программу переселения для украинцев

Медведев призвал упростить программу переселения для украинцев - РИА Новости, 28.03.2022

Медведев призвал упростить программу переселения для украинцев

Процедуру выдачи свидетельства участника программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, нужно... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T17:15

2022-03-28T17:15

2022-03-28T17:15

дмитрий медведев

россия

украина

общество

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Процедуру выдачи свидетельства участника программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, нужно упростить для приехавших с Украины, Донецкой и Луганской республик, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Вопрос об освобождении от экзаменов граждан других стран, у которых русский является родным языком. Здесь прежде всего речь идет о переселенцах из Донецкой и Луганской республик, из Украины. Для них процедуру выдачи свидетельства участника программы нужно максимально упрощать", - сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

https://ria.ru/20220328/sootechestvenniki-1780486981.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий медведев, россия, украина, общество