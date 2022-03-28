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Медведев призвал упростить программу переселения для украинцев - РИА Новости, 28.03.2022
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Медведев призвал упростить программу переселения для украинцев
Медведев призвал упростить программу переселения для украинцев - РИА Новости, 28.03.2022
Медведев призвал упростить программу переселения для украинцев
Процедуру выдачи свидетельства участника программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, нужно... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T17:15
2022-03-28T17:15
дмитрий медведев
россия
украина
общество
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Процедуру выдачи свидетельства участника программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, нужно упростить для приехавших с Украины, Донецкой и Луганской республик, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Вопрос об освобождении от экзаменов граждан других стран, у которых русский является родным языком. Здесь прежде всего речь идет о переселенцах из Донецкой и Луганской республик, из Украины. Для них процедуру выдачи свидетельства участника программы нужно максимально упрощать", - сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.
https://ria.ru/20220328/sootechestvenniki-1780486981.html
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дмитрий медведев, россия, украина, общество
17:15 28.03.2022
 
Медведев призвал упростить программу переселения для украинцев

Зампред Совбеза Медведев призвал упростить программу переселения для украинцев

© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкМужчина заполняет реквизиты данными из паспорта
Мужчина заполняет реквизиты данными из паспорта - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Процедуру выдачи свидетельства участника программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, нужно упростить для приехавших с Украины, Донецкой и Луганской республик, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Вопрос об освобождении от экзаменов граждан других стран, у которых русский является родным языком. Здесь прежде всего речь идет о переселенцах из Донецкой и Луганской республик, из Украины. Для них процедуру выдачи свидетельства участника программы нужно максимально упрощать", - сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.
Паспорт гражданина РФ и Конституция РФ - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 15:30
В ГД предложили давать гражданство живущим за рубежом соотечественникам
 
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