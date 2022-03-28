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В Белграде призвали судить украинских военных преступников - РИА Новости, 28.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/ukraina-1780548410.html
В Белграде призвали судить украинских военных преступников
В Белграде призвали судить украинских военных преступников - РИА Новости, 28.03.2022
В Белграде призвали судить украинских военных преступников
Видео с пытками российских военнослужащих на Украине подтверждают распространенность нацизма в этой стране, необходим военный суд над совершившими преступления... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T18:54
2022-03-28T18:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сербия
воислав шешель
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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БЕЛГРАД, 28 мар – РИА Новости. Видео с пытками российских военнослужащих на Украине подтверждают распространенность нацизма в этой стране, необходим военный суд над совершившими преступления против военнопленных и гражданских на Донбассе за все последние годы, заявил РИА Новости глава Сербской радикальной партии Воислав Шешель."Пытки российских военнопленных солдатами нынешних властей в Киеве показывает, что правящий там режим – нацистский. Они показывают огромную ненависть и являются ее результатом, она росла последние восемь лет, пока американцы и англичане вооружали и обучали этих нацистов. Украина должна была стать бастионом против России и трамплином для всех агрессивных действий в отношении ее. Прежде чем началась спецоперация российской армии, я несколько раз заявлял, что американцы готовы биться до последнего украинца", - заявил Шешель агентству.По его словам, нацисты не понимают, в каком положении оказались, так как ослеплены своей идеологией. "Они не понимают, что их ожидали те же последствия применения биологического оружия, которое там готовили американцы для русских. Нацизм не видит перед собой ничего, кроме объекта ненависти – людей, которые не разделяют его идеологию", - подчеркнул сербский политик."Российская армия должна сразу по завершении военной операции сформировать военный суд и привести к ответу всех виновных в пытках и издевательствах над военнопленными, а также в восьмилетних мучениях гражданского населения на территории Украины. Думаю, только сейчас данные о числе погибших там русских людей будут обнародованы", - подчеркнул лидер сербских радикалов.Он сказал, что власти в Киеве и "их наставники, американцы и англичане, неслучайно разместили самых закоренелых нацистов в Мариуполе, под Харьковом, около Донецка и Луганска", где идут наиболее тяжелые бои."Привезли с запада страны самых опасных нацистов, а также иностранцев, чтобы истреблять русских, проводить гонения, ликвидировать всякого, кто мыслит иначе и верен своей матери – России. Это промывание мозгов, проверки на каждом шагу, подозрения и инсинуации, пытки, убийства достигли такого масштаба, что их можно сравнить только с нацистскими преступниками Второй мировой войны", - подытожил собеседник агентства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220328/mariupol-1780457682.html
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в мире, сербия, воислав шешель, россия, украина, ситуация в днр и лнр
18:54 28.03.2022
 
В Белграде призвали судить украинских военных преступников

Лидер Сербской радикальной партии Шешель призвал судить украинских военных преступников

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель
Лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель
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БЕЛГРАД, 28 мар – РИА Новости. Видео с пытками российских военнослужащих на Украине подтверждают распространенность нацизма в этой стране, необходим военный суд над совершившими преступления против военнопленных и гражданских на Донбассе за все последние годы, заявил РИА Новости глава Сербской радикальной партии Воислав Шешель.
"Пытки российских военнопленных солдатами нынешних властей в Киеве показывает, что правящий там режим – нацистский. Они показывают огромную ненависть и являются ее результатом, она росла последние восемь лет, пока американцы и англичане вооружали и обучали этих нацистов. Украина должна была стать бастионом против России и трамплином для всех агрессивных действий в отношении ее. Прежде чем началась спецоперация российской армии, я несколько раз заявлял, что американцы готовы биться до последнего украинца", - заявил Шешель агентству.
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По его словам, нацисты не понимают, в каком положении оказались, так как ослеплены своей идеологией. "Они не понимают, что их ожидали те же последствия применения биологического оружия, которое там готовили американцы для русских. Нацизм не видит перед собой ничего, кроме объекта ненависти – людей, которые не разделяют его идеологию", - подчеркнул сербский политик.
"Российская армия должна сразу по завершении военной операции сформировать военный суд и привести к ответу всех виновных в пытках и издевательствах над военнопленными, а также в восьмилетних мучениях гражданского населения на территории Украины. Думаю, только сейчас данные о числе погибших там русских людей будут обнародованы", - подчеркнул лидер сербских радикалов.
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Он сказал, что власти в Киеве и "их наставники, американцы и англичане, неслучайно разместили самых закоренелых нацистов в Мариуполе, под Харьковом, около Донецка и Луганска", где идут наиболее тяжелые бои.
"Привезли с запада страны самых опасных нацистов, а также иностранцев, чтобы истреблять русских, проводить гонения, ликвидировать всякого, кто мыслит иначе и верен своей матери – России. Это промывание мозгов, проверки на каждом шагу, подозрения и инсинуации, пытки, убийства достигли такого масштаба, что их можно сравнить только с нацистскими преступниками Второй мировой войны", - подытожил собеседник агентства.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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