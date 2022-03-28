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США 30 лет программировали Украину в антироссийском ключе, заявил Патрушев - РИА Новости, 28.03.2022
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США 30 лет программировали Украину в антироссийском ключе, заявил Патрушев
США 30 лет программировали Украину в антироссийском ключе, заявил Патрушев - РИА Новости, 28.03.2022
США 30 лет программировали Украину в антироссийском ключе, заявил Патрушев
США в течение 30 лет программировали Украину в антироссийском ключе, заявил в понедельник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на переговорах со... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T16:00
2022-03-28T16:03
в мире
россия
вашингтон (город)
донбасс
николай патрушев
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. США в течение 30 лет программировали Украину в антироссийском ключе, заявил в понедельник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на переговорах со своим алжирским коллегой Нуреддином Макри в Москве."Цель американцев, как и во Вторую мировую войну, очевидна – ослабить Европу и нанести максимальный ущерб ее отношениям с Россией, создав себе неоспоримые преимущества для дальнейшего экономического развития. Наиболее одиозным и трагическим примером разрушительной политики Вашингтона стала Украина, которая программировалась в антироссийском ключе на протяжении 30 лет с момента обретения независимости", - сказал Патрушев.По его словам, в результате этой деятельности весь мир стал свидетелем кровавого государственного переворота в этой стране в 2014 году и последовавшего за ним геноцида жителей Донбасса, среди которых около 800 тысяч российских граждан.
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в мире, россия, вашингтон (город), донбасс, николай патрушев
16:00 28.03.2022 (обновлено: 16:03 28.03.2022)
 
США 30 лет программировали Украину в антироссийском ключе, заявил Патрушев

Секретарь Совбеза Патрушев: США 30 лет программировали Украину в антироссийском ключе

© Sputnik / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. США в течение 30 лет программировали Украину в антироссийском ключе, заявил в понедельник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на переговорах со своим алжирским коллегой Нуреддином Макри в Москве.
"Цель американцев, как и во Вторую мировую войну, очевидна – ослабить Европу и нанести максимальный ущерб ее отношениям с Россией, создав себе неоспоримые преимущества для дальнейшего экономического развития. Наиболее одиозным и трагическим примером разрушительной политики Вашингтона стала Украина, которая программировалась в антироссийском ключе на протяжении 30 лет с момента обретения независимости", - сказал Патрушев.
По его словам, в результате этой деятельности весь мир стал свидетелем кровавого государственного переворота в этой стране в 2014 году и последовавшего за ним геноцида жителей Донбасса, среди которых около 800 тысяч российских граждан.
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В миреРоссияВашингтон (город)ДонбассНиколай Патрушев
 
 
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