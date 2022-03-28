https://ria.ru/20220328/ukraina-1780497172.html

США 30 лет программировали Украину в антироссийском ключе, заявил Патрушев

США 30 лет программировали Украину в антироссийском ключе, заявил Патрушев - РИА Новости, 28.03.2022

США 30 лет программировали Украину в антироссийском ключе, заявил Патрушев

США в течение 30 лет программировали Украину в антироссийском ключе, заявил в понедельник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на переговорах со... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T16:00

2022-03-28T16:00

2022-03-28T16:03

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вашингтон (город)

донбасс

николай патрушев

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. США в течение 30 лет программировали Украину в антироссийском ключе, заявил в понедельник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на переговорах со своим алжирским коллегой Нуреддином Макри в Москве."Цель американцев, как и во Вторую мировую войну, очевидна – ослабить Европу и нанести максимальный ущерб ее отношениям с Россией, создав себе неоспоримые преимущества для дальнейшего экономического развития. Наиболее одиозным и трагическим примером разрушительной политики Вашингтона стала Украина, которая программировалась в антироссийском ключе на протяжении 30 лет с момента обретения независимости", - сказал Патрушев.По его словам, в результате этой деятельности весь мир стал свидетелем кровавого государственного переворота в этой стране в 2014 году и последовавшего за ним геноцида жителей Донбасса, среди которых около 800 тысяч российских граждан.

https://ria.ru/20220327/ukraina-1780362521.html

россия

вашингтон (город)

донбасс

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Дарья Буймова

в мире, россия, вашингтон (город), донбасс, николай патрушев