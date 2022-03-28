https://ria.ru/20220328/ukraina-1780497172.html
США 30 лет программировали Украину в антироссийском ключе, заявил Патрушев
США 30 лет программировали Украину в антироссийском ключе, заявил Патрушев - РИА Новости, 28.03.2022
США 30 лет программировали Украину в антироссийском ключе, заявил Патрушев
США в течение 30 лет программировали Украину в антироссийском ключе, заявил в понедельник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на переговорах со... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T16:00
2022-03-28T16:00
2022-03-28T16:03
в мире
россия
вашингтон (город)
донбасс
николай патрушев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770175950_0:123:2969:1793_1920x0_80_0_0_15f2e577bfbd4a21c6e5f47c2f8ef7f9.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. США в течение 30 лет программировали Украину в антироссийском ключе, заявил в понедельник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на переговорах со своим алжирским коллегой Нуреддином Макри в Москве."Цель американцев, как и во Вторую мировую войну, очевидна – ослабить Европу и нанести максимальный ущерб ее отношениям с Россией, создав себе неоспоримые преимущества для дальнейшего экономического развития. Наиболее одиозным и трагическим примером разрушительной политики Вашингтона стала Украина, которая программировалась в антироссийском ключе на протяжении 30 лет с момента обретения независимости", - сказал Патрушев.По его словам, в результате этой деятельности весь мир стал свидетелем кровавого государственного переворота в этой стране в 2014 году и последовавшего за ним геноцида жителей Донбасса, среди которых около 800 тысяч российских граждан.
https://ria.ru/20220327/ukraina-1780362521.html
россия
вашингтон (город)
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770175950_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_eea661d907d7c9fd567f1f3d899962e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вашингтон (город), донбасс, николай патрушев
16:00 28.03.2022 (обновлено: 16:03 28.03.2022)
США 30 лет программировали Украину в антироссийском ключе, заявил Патрушев
Секретарь Совбеза Патрушев: США 30 лет программировали Украину в антироссийском ключе