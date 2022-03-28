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Россия не стремится к свержению власти на Украине, заявил Патрушев - РИА Новости, 28.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/ukraina-1780493915.html
Россия не стремится к свержению власти на Украине, заявил Патрушев
Россия не стремится к свержению власти на Украине, заявил Патрушев - РИА Новости, 28.03.2022
Россия не стремится к свержению власти на Украине, заявил Патрушев
Россия не ставит задачей своей военной спецоперации свержение украинских властей, как это пытаются преподнести на Западе, заявил секретарь Совбеза РФ Николай... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T15:52
2022-03-28T15:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
совет безопасности рф
николай патрушев
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия не ставит задачей своей военной спецоперации свержение украинских властей, как это пытаются преподнести на Западе, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев."Проводимая специальная военная операция стала лишь ответной реакцией на преступные шаги Киева по отношению к этим республикам (ДНР и ЛНР – ред.), своевременной и упреждающей мерой. Были найдены документы с доказательством того, что Киев готовил широкомасштабную атаку и намеревался уничтожить ДНР и ЛНР. Таким образом, цель нашей специальной операции на Украине – не смена киевского режима, как это пытаются преподнести на Западе, а защита людей от геноцида, демилитаризация и денацификация Украины", - сказал он на переговорах со своим алжирским коллегой Нуреддином Макри в Москве.Патрушев заявил, что российские войска не ведут бомбардировки городов и гражданских объектов, уничтожая лишь военную инфраструктуру Украины. "В рамках спецоперации наносятся удары, в том числе высокоточным оружием, по основным опорным пунктам, аэродромам, местам складирования вооружений и скопления военной техники украинской армии", - пояснил он.
https://ria.ru/20220325/ukraina-1780096005.html
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в мире, россия, совет безопасности рф, николай патрушев, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
15:52 28.03.2022
 
Россия не стремится к свержению власти на Украине, заявил Патрушев

Секретарь Совбеза Патрушев подчеркнул, что у России нет цели свергнуть киевскую власть

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия не ставит задачей своей военной спецоперации свержение украинских властей, как это пытаются преподнести на Западе, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
"Проводимая специальная военная операция стала лишь ответной реакцией на преступные шаги Киева по отношению к этим республикам (ДНР и ЛНР – ред.), своевременной и упреждающей мерой. Были найдены документы с доказательством того, что Киев готовил широкомасштабную атаку и намеревался уничтожить ДНР и ЛНР. Таким образом, цель нашей специальной операции на Украине – не смена киевского режима, как это пытаются преподнести на Западе, а защита людей от геноцида, демилитаризация и денацификация Украины", - сказал он на переговорах со своим алжирским коллегой Нуреддином Макри в Москве.
Патрушев заявил, что российские войска не ведут бомбардировки городов и гражданских объектов, уничтожая лишь военную инфраструктуру Украины. "В рамках спецоперации наносятся удары, в том числе высокоточным оружием, по основным опорным пунктам, аэродромам, местам складирования вооружений и скопления военной техники украинской армии", - пояснил он.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияСовет Безопасности РФНиколай ПатрушевУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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