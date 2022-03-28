https://ria.ru/20220328/ukraina-1780441983.html

Со спецсчета для украинских войск потратили более 99% средств

Со спецсчета для украинских войск потратили более 99% средств - РИА Новости, 28.03.2022

Со спецсчета для украинских войск потратили более 99% средств

Нацбанк Украины в понедельник сообщил, что на специальном счете, созданном 24 февраля на нужды украинских войск, из перечисленных на него 13,1 миллиарда гривен... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T12:45

2022-03-28T12:45

2022-03-28T13:56

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Нацбанк Украины в понедельник сообщил, что на специальном счете, созданном 24 февраля на нужды украинских войск, из перечисленных на него 13,1 миллиарда гривен (441,8 миллиона долларов) осталось менее 102 миллионов гривен (3,4 миллиона долларов, или менее 0,8%).В среднем ежедневно на нужды украинских военных, полиции, погранслужбы и нацгвардии уходило более 406 миллионов гривен (13,7 миллионов долларов), что вчетверо больше текущего остатка на счету."По состоянию на 28 марта 2022 года остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки вооруженных сил Украины, составляет почти 102 миллиона гривен", - говорится в сообщении на сайте регулятора.Как уточняется, на потребности национальной гвардии Украины было перечислено 950 миллионов гривен (32 миллиона долларов), нацполиция получила 1,65 миллиарда гривен (55,6 миллиона долларов).Министерству обороны со спецсчета было перечислено 9,37 миллиарда гривен (316 миллионов долларов), Государственной пограничной службе – 980,2 миллиона гривен (33,06 миллиона долларов).Также отмечается, что из 13,1 миллиардов гривен (441,8 миллиона долларов) 3,8 миллиардов гривен в эквиваленте (128,1 миллиона долларов) было перечислено из-за границы в иностранных валютах: долларах США, евро, фунтах, канадских долларах, китайских юанях, японских иенах, швейцарских франках, польских злотых и австралийских долларах.

https://ria.ru/20220327/spetsoperatsiya-1780353145.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220325/oruzhie-1780132841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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