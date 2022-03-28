Рейтинг@Mail.ru
Со спецсчета для украинских войск потратили более 99% средств - РИА Новости, 28.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220328/ukraina-1780441983.html
Со спецсчета для украинских войск потратили более 99% средств
Со спецсчета для украинских войск потратили более 99% средств - РИА Новости, 28.03.2022
Со спецсчета для украинских войск потратили более 99% средств
Нацбанк Украины в понедельник сообщил, что на специальном счете, созданном 24 февраля на нужды украинских войск, из перечисленных на него 13,1 миллиарда гривен... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T12:45
2022-03-28T13:56
в мире
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779593323_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_feebe0a56c1f4d9ec2e728487d9d9312.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Нацбанк Украины в понедельник сообщил, что на специальном счете, созданном 24 февраля на нужды украинских войск, из перечисленных на него 13,1 миллиарда гривен (441,8 миллиона долларов) осталось менее 102 миллионов гривен (3,4 миллиона долларов, или менее 0,8%).В среднем ежедневно на нужды украинских военных, полиции, погранслужбы и нацгвардии уходило более 406 миллионов гривен (13,7 миллионов долларов), что вчетверо больше текущего остатка на счету."По состоянию на 28 марта 2022 года остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки вооруженных сил Украины, составляет почти 102 миллиона гривен", - говорится в сообщении на сайте регулятора.Как уточняется, на потребности национальной гвардии Украины было перечислено 950 миллионов гривен (32 миллиона долларов), нацполиция получила 1,65 миллиарда гривен (55,6 миллиона долларов).Министерству обороны со спецсчета было перечислено 9,37 миллиарда гривен (316 миллионов долларов), Государственной пограничной службе – 980,2 миллиона гривен (33,06 миллиона долларов).Также отмечается, что из 13,1 миллиардов гривен (441,8 миллиона долларов) 3,8 миллиардов гривен в эквиваленте (128,1 миллиона долларов) было перечислено из-за границы в иностранных валютах: долларах США, евро, фунтах, канадских долларах, китайских юанях, японских иенах, швейцарских франках, польских злотых и австралийских долларах.
https://ria.ru/20220327/spetsoperatsiya-1780353145.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220325/oruzhie-1780132841.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779593323_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_1ea21dbd8fbc7426357263e2c2850827.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина
12:45 28.03.2022 (обновлено: 13:56 28.03.2022)
 
Со спецсчета для украинских войск потратили более 99% средств

Со спецсчета для украинских войск потратили более 99 процентов средств

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Нацбанк Украины в понедельник сообщил, что на специальном счете, созданном 24 февраля на нужды украинских войск, из перечисленных на него 13,1 миллиарда гривен (441,8 миллиона долларов) осталось менее 102 миллионов гривен (3,4 миллиона долларов, или менее 0,8%).
В среднем ежедневно на нужды украинских военных, полиции, погранслужбы и нацгвардии уходило более 406 миллионов гривен (13,7 миллионов долларов), что вчетверо больше текущего остатка на счету.
Кинолог батальона Спарта со служебной собакой осматривают разрушенный танк на улице Волновахи - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
27 марта, 18:30Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
День 32-й: ВС России уничтожили 1656 единиц бронетехники Украины
"По состоянию на 28 марта 2022 года остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки вооруженных сил Украины, составляет почти 102 миллиона гривен", - говорится в сообщении на сайте регулятора.
Как уточняется, на потребности национальной гвардии Украины было перечислено 950 миллионов гривен (32 миллиона долларов), нацполиция получила 1,65 миллиарда гривен (55,6 миллиона долларов).
Министерству обороны со спецсчета было перечислено 9,37 миллиарда гривен (316 миллионов долларов), Государственной пограничной службе – 980,2 миллиона гривен (33,06 миллиона долларов).
Также отмечается, что из 13,1 миллиардов гривен (441,8 миллиона долларов) 3,8 миллиардов гривен в эквиваленте (128,1 миллиона долларов) было перечислено из-за границы в иностранных валютах: долларах США, евро, фунтах, канадских долларах, китайских юанях, японских иенах, швейцарских франках, польских злотых и австралийских долларах.
Учения сил украинской территориальной обороны в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 17:41В мире
В Генштабе рассказали, сколько оружия Украине поставил Запад
 
В миреСШАУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала