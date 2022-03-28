https://ria.ru/20220328/ukraina-1780431594.html

В Киеве пригрозили исками компаниям, использующим нефть из России

В Киеве пригрозили исками компаниям, использующим нефть из России - РИА Новости, 28.03.2022

В Киеве пригрозили исками компаниям, использующим нефть из России

Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко пригрозил исками компаниям и странам, не отказавшимся от российской нефти. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T12:06

2022-03-28T12:06

2022-03-28T12:07

дмитрий биричевский

александр новак

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ЛОНДОН, 28 мар - РИА Новости. Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко пригрозил исками компаниям и странам, не отказавшимся от российской нефти.Устенко заявил британскому телеканалу Sky News, что, несмотря на эмбарго США на российскую нефть, Европа "по-прежнему не делает того же". По его словам, ситуация является "совершенно неприемлемой".По словам советника, покупка российского газа является финансированием конфликта на Украине. "Мы собираемся подать в суд на всех, кто финансировал убийство нашего народа", - сказал Устенко.Вице-премьер РФ Александр Новак ранее отмечал, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По его словам, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы. Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, указывал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220328/neft-1780423773.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220325/italiya-1780129103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дмитрий биричевский, александр новак, владимир путин, европа, россия, сша, в мире, украина