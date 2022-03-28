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В Киеве пригрозили исками компаниям, использующим нефть из России - РИА Новости, 28.03.2022
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В Киеве пригрозили исками компаниям, использующим нефть из России
В Киеве пригрозили исками компаниям, использующим нефть из России - РИА Новости, 28.03.2022
В Киеве пригрозили исками компаниям, использующим нефть из России
Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко пригрозил исками компаниям и странам, не отказавшимся от российской нефти. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T12:06
2022-03-28T12:07
дмитрий биричевский
александр новак
владимир путин
европа
россия
сша
в мире
украина
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ЛОНДОН, 28 мар - РИА Новости. Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко пригрозил исками компаниям и странам, не отказавшимся от российской нефти.Устенко заявил британскому телеканалу Sky News, что, несмотря на эмбарго США на российскую нефть, Европа "по-прежнему не делает того же". По его словам, ситуация является "совершенно неприемлемой".По словам советника, покупка российского газа является финансированием конфликта на Украине. "Мы собираемся подать в суд на всех, кто финансировал убийство нашего народа", - сказал Устенко.Вице-премьер РФ Александр Новак ранее отмечал, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По его словам, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы. Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, указывал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220328/neft-1780423773.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220325/italiya-1780129103.html
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дмитрий биричевский, александр новак, владимир путин, европа, россия, сша, в мире, украина
12:06 28.03.2022 (обновлено: 12:07 28.03.2022)
 
В Киеве пригрозили исками компаниям, использующим нефть из России

Советник Зеленского Устенко пригрозил подать иски на использующие нефть из России компании

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие в Киеве
Украинские военнослужащие в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военнослужащие в Киеве
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ЛОНДОН, 28 мар - РИА Новости. Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко пригрозил исками компаниям и странам, не отказавшимся от российской нефти.
Устенко заявил британскому телеканалу Sky News, что, несмотря на эмбарго США на российскую нефть, Европа "по-прежнему не делает того же". По его словам, ситуация является "совершенно неприемлемой".
Нефть - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 11:33В мире
В ОАЭ заявили о невозможности замещения поставок нефти из России
По словам советника, покупка российского газа является финансированием конфликта на Украине. "Мы собираемся подать в суд на всех, кто финансировал убийство нашего народа", - сказал Устенко.
Вице-премьер РФ Александр Новак ранее отмечал, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По его словам, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы. Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, указывал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Вид на Турин со смотровой площадки Monte Dei Cappuccini - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 17:30В мире
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