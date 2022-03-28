11:55 28.03.2022 (обновлено: 14:17 28.03.2022)
Умеров опроверг информацию о своем отравлении
Член украинской делегации на переговорах с Россией опроверг информацию о своем отравлении
© AP Photo / Sergei Kholodilin/BelTA/PoolНародный депутат Украинского парламента Рустем Умеров
© AP Photo / Sergei Kholodilin/BelTA/Pool
Народный депутат Украинского парламента Рустем Умеров. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Представитель украинской делегации на переговорах с РФ, народный депутат Рустем Умеров опроверг появившуюся ранее информацию о своем отравлении.
"Комментируя заранее послание сомнительных "СМИ": Со мной все хорошо... Пожалуйста, не доверяйте непроверенным источникам информации", - написал он на своей странице в Facebook*.
Ранее минобороны Украины подтвердило гибель члена украинской делегации на переговорах с РФ Дениса Киреева, об убийстве которого якобы сотрудниками СБУ сообщалось ранее.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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