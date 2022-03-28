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Киев надеется получить деньги за замороженные российские активы - РИА Новости, 28.03.2022
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Киев надеется получить деньги за замороженные российские активы
Киев надеется получить деньги за замороженные российские активы - РИА Новости, 28.03.2022
Киев надеется получить деньги за замороженные российские активы
Украинские власти хотят создать специальный фонд для реализации замороженного странами Запада российского имущества, под который надеются оперативно взять денег РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T11:13
2022-03-28T11:13
владимир путин
россия
бельгия
киев
дмитрий медведев
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Украинские власти хотят создать специальный фонд для реализации замороженного странами Запада российского имущества, под который надеются оперативно взять денег в долг, заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.Он отметил, что фонд, в который должно быть сведено все замороженное российское имущество, пока не сформирован, и когда это может произойти, Устенко не раскрыл, отметив лишь, что средства могут быть получены только после наступления мира."Если есть арестованные дома, активы, яхты, футбольные клубы и все остальное, то все эти материальные активы будут сведены в такой единый материальный фонд", - сказал Устенко в эфире телеканала "Украина 24".По его словам, на сумму имущества, которое поступит в этот фонд, Киевом будут выпущены долговые обязательства (бонды), которые будут "незамедлительно реализовываться на международном рынке".Устенко подчеркнул, что на такие бонды уже "есть значительный спрос", срок их реализации – "буквально вопрос недели". По его словам, это позволит избежать волокиты с судебными разбирательствами, которые сделали бы невозможной быструю реализацию российских активов.После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины только в ЕС заморожены активы 862 россиян и 53 российских организаций. В Бельгии за первые две недели марта были заморожены российские активы на 10 миллиардов евро. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал данные действия Запада экономической войной без правил против России. Он также отметил, что это разрушит весь мировой экономический уклад, так как наносит удар по основе рыночной экономики – неприкосновенности частной собственности.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220328/keosayan-1780409990.html
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владимир путин, россия, бельгия, киев, дмитрий медведев
11:13 28.03.2022
 
Киев надеется получить деньги за замороженные российские активы

Киев надеется получить деньги за замороженные российские иностранные активы

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Украинские власти хотят создать специальный фонд для реализации замороженного странами Запада российского имущества, под который надеются оперативно взять денег в долг, заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.
Он отметил, что фонд, в который должно быть сведено все замороженное российское имущество, пока не сформирован, и когда это может произойти, Устенко не раскрыл, отметив лишь, что средства могут быть получены только после наступления мира.
"Если есть арестованные дома, активы, яхты, футбольные клубы и все остальное, то все эти материальные активы будут сведены в такой единый материальный фонд", - сказал Устенко в эфире телеканала "Украина 24".
По его словам, на сумму имущества, которое поступит в этот фонд, Киевом будут выпущены долговые обязательства (бонды), которые будут "незамедлительно реализовываться на международном рынке".
Устенко подчеркнул, что на такие бонды уже "есть значительный спрос", срок их реализации – "буквально вопрос недели". По его словам, это позволит избежать волокиты с судебными разбирательствами, которые сделали бы невозможной быструю реализацию российских активов.
Украинские военные в селе Лукьяновка под Киевом - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 10:35Сказано в эфире
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После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины только в ЕС заморожены активы 862 россиян и 53 российских организаций. В Бельгии за первые две недели марта были заморожены российские активы на 10 миллиардов евро. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал данные действия Запада экономической войной без правил против России. Он также отметил, что это разрушит весь мировой экономический уклад, так как наносит удар по основе рыночной экономики – неприкосновенности частной собственности.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 15:33
Швейцария не будет конфисковывать активы попавших под санкции россиян
 
Владимир ПутинРоссияБельгияКиевДмитрий Медведев
 
 
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