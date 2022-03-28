https://ria.ru/20220328/ukraina-1780418811.html

Киев надеется получить деньги за замороженные российские активы

Киев надеется получить деньги за замороженные российские активы - РИА Новости, 28.03.2022

Киев надеется получить деньги за замороженные российские активы

Украинские власти хотят создать специальный фонд для реализации замороженного странами Запада российского имущества, под который надеются оперативно взять денег РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T11:13

2022-03-28T11:13

2022-03-28T11:13

владимир путин

россия

бельгия

киев

дмитрий медведев

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Украинские власти хотят создать специальный фонд для реализации замороженного странами Запада российского имущества, под который надеются оперативно взять денег в долг, заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.Он отметил, что фонд, в который должно быть сведено все замороженное российское имущество, пока не сформирован, и когда это может произойти, Устенко не раскрыл, отметив лишь, что средства могут быть получены только после наступления мира."Если есть арестованные дома, активы, яхты, футбольные клубы и все остальное, то все эти материальные активы будут сведены в такой единый материальный фонд", - сказал Устенко в эфире телеканала "Украина 24".По его словам, на сумму имущества, которое поступит в этот фонд, Киевом будут выпущены долговые обязательства (бонды), которые будут "незамедлительно реализовываться на международном рынке".Устенко подчеркнул, что на такие бонды уже "есть значительный спрос", срок их реализации – "буквально вопрос недели". По его словам, это позволит избежать волокиты с судебными разбирательствами, которые сделали бы невозможной быструю реализацию российских активов.После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины только в ЕС заморожены активы 862 россиян и 53 российских организаций. В Бельгии за первые две недели марта были заморожены российские активы на 10 миллиардов евро. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал данные действия Запада экономической войной без правил против России. Он также отметил, что это разрушит весь мировой экономический уклад, так как наносит удар по основе рыночной экономики – неприкосновенности частной собственности.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220328/keosayan-1780409990.html

https://ria.ru/20220324/shveytsariya-1779871300.html

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бельгия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, россия, бельгия, киев, дмитрий медведев