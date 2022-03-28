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ВС России уничтожили более 1,7 тысячи украинских танков и бронемашин - РИА Новости, 28.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/ukraina-1780405860.html
ВС России уничтожили более 1,7 тысячи украинских танков и бронемашин
ВС России уничтожили более 1,7 тысячи украинских танков и бронемашин - РИА Новости, 28.03.2022
ВС России уничтожили более 1,7 тысячи украинских танков и бронемашин
Более 1,7 тысячи украинских танков и бронемашин и свыше 300 беспилотников уничтожены с момент начала спецоперации, заявил на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T10:14
2022-03-28T15:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Более 1,7 тысячи украинских танков и бронемашин и свыше 300 беспилотников уничтожены с момент начала спецоперации, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 308 беспилотных летательных аппаратов, 1713 танков и других боевых бронированных машин, 170 установок реактивных систем залпового огня, 715 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1557 единиц специальной военной автомобильной техники", - перечислил генерал.
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Минобороны о продвижении российских войск
Более 1,7 тысячи украинских танков и бронемашин и свыше 300 беспилотников уничтожены с момент начала спецоперации, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. "Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 308 беспилотных летательных аппаратов, 1713 танков и других боевых бронированных машин, 170 установок реактивных систем залпового огня, 715 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1557 единиц специальной военной автомобильной техники", - перечислил генерал.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:14 28.03.2022 (обновлено: 15:26 28.03.2022)
 
ВС России уничтожили более 1,7 тысячи украинских танков и бронемашин

Конашенков: ВС России уничтожили более 1,7 тысячи украинских танков и бронемашин

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Более 1,7 тысячи украинских танков и бронемашин и свыше 300 беспилотников уничтожены с момент начала спецоперации, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 308 беспилотных летательных аппаратов, 1713 танков и других боевых бронированных машин, 170 установок реактивных систем залпового огня, 715 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1557 единиц специальной военной автомобильной техники", - перечислил генерал.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияИгорь КонашенковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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