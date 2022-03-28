https://ria.ru/20220328/ukraina-1780405860.html

ВС России уничтожили более 1,7 тысячи украинских танков и бронемашин

ВС России уничтожили более 1,7 тысячи украинских танков и бронемашин - РИА Новости, 28.03.2022

ВС России уничтожили более 1,7 тысячи украинских танков и бронемашин

Более 1,7 тысячи украинских танков и бронемашин и свыше 300 беспилотников уничтожены с момент начала спецоперации, заявил на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T10:14

2022-03-28T10:14

2022-03-28T15:26

обострение ситуации в днр и лнр

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вооруженные силы рф

россия

игорь конашенков

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Более 1,7 тысячи украинских танков и бронемашин и свыше 300 беспилотников уничтожены с момент начала спецоперации, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 308 беспилотных летательных аппаратов, 1713 танков и других боевых бронированных машин, 170 установок реактивных систем залпового огня, 715 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1557 единиц специальной военной автомобильной техники", - перечислил генерал.

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Минобороны о продвижении российских войск Более 1,7 тысячи украинских танков и бронемашин и свыше 300 беспилотников уничтожены с момент начала спецоперации, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. "Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 308 беспилотных летательных аппаратов, 1713 танков и других боевых бронированных машин, 170 установок реактивных систем залпового огня, 715 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1557 единиц специальной военной автомобильной техники", - перечислил генерал. 2022-03-28T10:14 true PT1M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)