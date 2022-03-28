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ВС России уничтожили более 1,7 тысячи украинских танков и бронемашин
ВС России уничтожили более 1,7 тысячи украинских танков и бронемашин - РИА Новости, 28.03.2022
ВС России уничтожили более 1,7 тысячи украинских танков и бронемашин
Более 1,7 тысячи украинских танков и бронемашин и свыше 300 беспилотников уничтожены с момент начала спецоперации, заявил на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T10:14
2022-03-28T10:14
2022-03-28T15:26
обострение ситуации в днр и лнр
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украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Более 1,7 тысячи украинских танков и бронемашин и свыше 300 беспилотников уничтожены с момент начала спецоперации, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 308 беспилотных летательных аппаратов, 1713 танков и других боевых бронированных машин, 170 установок реактивных систем залпового огня, 715 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1557 единиц специальной военной автомобильной техники", - перечислил генерал.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780420898_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_815b9cac22db28129ed61faa4a3d7f31.jpg
Минобороны о продвижении российских войск
Более 1,7 тысячи украинских танков и бронемашин и свыше 300 беспилотников уничтожены с момент начала спецоперации, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. "Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 308 беспилотных летательных аппаратов, 1713 танков и других боевых бронированных машин, 170 установок реактивных систем залпового огня, 715 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1557 единиц специальной военной автомобильной техники", - перечислил генерал.
2022-03-28T10:14
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PT1M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:14 28.03.2022 (обновлено: 15:26 28.03.2022)
ВС России уничтожили более 1,7 тысячи украинских танков и бронемашин
Конашенков: ВС России уничтожили более 1,7 тысячи украинских танков и бронемашин