https://ria.ru/20220328/ukraina-1780402875.html

Российская авиация за сутки поразила 36 украинских военных объектов

Российская авиация за сутки поразила 36 украинских военных объектов - РИА Новости, 28.03.2022

Российская авиация за сутки поразила 36 украинских военных объектов

Российская оперативно-тактическая авиация и ракетные войска за сутки уничтожили 23 района сосредоточения украинской военной техники, сообщил официальный... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T10:05

2022-03-28T10:05

2022-03-28T11:24

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российская оперативно-тактическая авиация и ракетные войска за сутки уничтожили 23 района сосредоточения украинской военной техники, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Поражено 36 военных объектов Украины. Среди них два пункта управления, два зенитных ракетных комплекса, одна установка реактивной системы залпового огня, три склада боеприпасов и два склада горюче-смазочных материалов, 23 района сосредоточения украинской боевой техники", — рассказал генерал.Также сбиты четыре истребителя Су-24 над Черниговской областью и один Су-27 в районе Краматорска Донецкой области, уничтожены 19 дронов, перехвачены пять ракет РСЗО "Смерч" в районе аэродрома Чернобаевка под Херсоном.В середине февраля руководители республик Донбасса попросили Россию признать их независимость. Владимир Путин 21 февраля подписал указы об их признании.Через три дня российская армия начала военную операцию на Украине. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека также сообщило о гибели более тысячи мирных жителей в зоне эскалации.

https://ria.ru/20220328/buk-m3-1780408860.html

https://ria.ru/20220328/ukraintsy-1780381865.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика