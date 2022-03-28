https://ria.ru/20220328/ukraina-1780392563.html
В Госдуме заявили о потере Киевом последнего шанса сохранить государство
В Госдуме заявили о потере Киевом последнего шанса сохранить государство - РИА Новости, 28.03.2022
В Госдуме заявили о потере Киевом последнего шанса сохранить государство
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что киевские власти потеряли последний шанс сохранить Украину как государство в нынешних границах. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T08:30
2022-03-28T08:30
2022-03-28T08:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что киевские власти потеряли последний шанс сохранить Украину как государство в нынешних границах.Крымская делегация прибыла с официальным визитом в Донбасс. В ее состав вошли депутаты парламента региона и депутаты Госдумы, избранные от Крыма, среди которых Шеремет."Киев утратил последний шанс сохранить Украину в нынешних границах. Время безвозвратно ушло. На сегодня я не вижу возможностей для Украины сохраниться в нынешних границах и не вижу причин, чтобы вести с киевским режимом переговоры", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, если с кем и вести переговоры, так с Вашингтоном, которому наоборот выгодно затягивание конфликта на Украине и превращение ее в выжженную землю.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220328/zelenskiy-1780391733.html
https://ria.ru/20220328/provokator-1780380278.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, вашингтон (город), луганская народная республика, госдума рф, вооруженные силы рф
В Госдуме заявили о потере Киевом последнего шанса сохранить государство
Депутат Госдумы Шеремет считает, что Киев потерял последний шанс сохранить Украину