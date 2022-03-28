https://ria.ru/20220328/ubiystvo-1780507659.html
Стрелявшая в детсаду в Красноярске до этого убила отца, сообщил источник
Стрелявшая в детсаду в Красноярске до этого убила отца, сообщил источник - РИА Новости, 28.03.2022
Стрелявшая в детсаду в Красноярске до этого убила отца, сообщил источник
Девушка, выстрелившая из ружья в красноярском детском саду, перед этим убила отца, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T16:21
2022-03-28T16:21
2022-03-28T16:32
происшествия
красноярск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg
КРАСНОЯРСК, 28 мар - РИА Новости. Девушка, выстрелившая из ружья в красноярском детском саду, перед этим убила отца, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.Инцидент в детском саду произошел в понедельник – в итоге никто не пострадал, а девушка была задержана. Ее мотивы неясны. Какое она отношение имеет к этому учреждению, также неизвестно."Перед тем, как устроить стрельбу в детском саду, девушка застрелила своего отца", - сказал собеседник агентства.По его словам, стрелявшая недавно полностью поменяла имя, фамилию и отчество. Оружие она получила на свое новое имя, "использовала оружие 12-го калибра МР-135".
https://ria.ru/20220328/detsad-1780433929.html
красноярск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_ecf402f34da2f8a5907fc0368bc06e40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск
16:21 28.03.2022 (обновлено: 16:32 28.03.2022)
Стрелявшая в детсаду в Красноярске до этого убила отца, сообщил источник
Источник: девушка, выстрелившая из ружья в детсаду в Красноярске, перед этим убила отца
КРАСНОЯРСК, 28 мар - РИА Новости. Девушка, выстрелившая из ружья в красноярском детском саду, перед этим убила отца, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
Инцидент в детском саду произошел в понедельник – в итоге никто не пострадал, а девушка была задержана. Ее мотивы неясны. Какое она отношение имеет к этому учреждению, также неизвестно.
"Перед тем, как устроить стрельбу в детском саду, девушка застрелила своего отца", - сказал собеседник агентства.
По его словам, стрелявшая недавно полностью поменяла имя, фамилию и отчество. Оружие она получила на свое новое имя, "использовала оружие 12-го калибра МР-135".