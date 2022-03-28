https://ria.ru/20220328/ubiystvo-1780507659.html

Стрелявшая в детсаду в Красноярске до этого убила отца, сообщил источник

Стрелявшая в детсаду в Красноярске до этого убила отца, сообщил источник - РИА Новости, 28.03.2022

Стрелявшая в детсаду в Красноярске до этого убила отца, сообщил источник

Девушка, выстрелившая из ружья в красноярском детском саду, перед этим убила отца, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T16:21

2022-03-28T16:21

2022-03-28T16:32

происшествия

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 28 мар - РИА Новости. Девушка, выстрелившая из ружья в красноярском детском саду, перед этим убила отца, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.Инцидент в детском саду произошел в понедельник – в итоге никто не пострадал, а девушка была задержана. Ее мотивы неясны. Какое она отношение имеет к этому учреждению, также неизвестно."Перед тем, как устроить стрельбу в детском саду, девушка застрелила своего отца", - сказал собеседник агентства.По его словам, стрелявшая недавно полностью поменяла имя, фамилию и отчество. Оружие она получила на свое новое имя, "использовала оружие 12-го калибра МР-135".

https://ria.ru/20220328/detsad-1780433929.html

красноярск

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, красноярск