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Стрелявшая в детсаду в Красноярске до этого убила отца, сообщил источник - РИА Новости, 28.03.2022
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Стрелявшая в детсаду в Красноярске до этого убила отца, сообщил источник
Стрелявшая в детсаду в Красноярске до этого убила отца, сообщил источник - РИА Новости, 28.03.2022
Стрелявшая в детсаду в Красноярске до этого убила отца, сообщил источник
Девушка, выстрелившая из ружья в красноярском детском саду, перед этим убила отца, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T16:21
2022-03-28T16:32
происшествия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 28 мар - РИА Новости. Девушка, выстрелившая из ружья в красноярском детском саду, перед этим убила отца, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.Инцидент в детском саду произошел в понедельник – в итоге никто не пострадал, а девушка была задержана. Ее мотивы неясны. Какое она отношение имеет к этому учреждению, также неизвестно."Перед тем, как устроить стрельбу в детском саду, девушка застрелила своего отца", - сказал собеседник агентства.По его словам, стрелявшая недавно полностью поменяла имя, фамилию и отчество. Оружие она получила на свое новое имя, "использовала оружие 12-го калибра МР-135".
https://ria.ru/20220328/detsad-1780433929.html
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происшествия, красноярск
16:21 28.03.2022 (обновлено: 16:32 28.03.2022)
 
Стрелявшая в детсаду в Красноярске до этого убила отца, сообщил источник

Источник: девушка, выстрелившая из ружья в детсаду в Красноярске, перед этим убила отца

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 28 мар - РИА Новости. Девушка, выстрелившая из ружья в красноярском детском саду, перед этим убила отца, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
Инцидент в детском саду произошел в понедельник – в итоге никто не пострадал, а девушка была задержана. Ее мотивы неясны. Какое она отношение имеет к этому учреждению, также неизвестно.
"Перед тем, как устроить стрельбу в детском саду, девушка застрелила своего отца", - сказал собеседник агентства.
По его словам, стрелявшая недавно полностью поменяла имя, фамилию и отчество. Оружие она получила на свое новое имя, "использовала оружие 12-го калибра МР-135".
Красноярск, виды города - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 12:16
В Красноярске девушка пришла с ружьем в детский сад
 
ПроисшествияКрасноярск
 
 
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