https://ria.ru/20220328/tyurma-1780394612.html

Экс-сотрудник СБУ рассказал, как силовики скрывали следы тюрьмы в Мариуполе

Экс-сотрудник СБУ рассказал, как силовики скрывали следы тюрьмы в Мариуполе - РИА Новости, 28.03.2022

Экс-сотрудник СБУ рассказал, как силовики скрывали следы тюрьмы в Мариуполе

Киевские силовики заметали следы тайной тюрьмы в аэропорту Мариуполя, в том числе выкапывая захоронения погибших там заключенных, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T09:09

2022-03-28T09:09

2022-03-28T09:09

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

мариуполь

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780219250_0:117:3434:2048_1920x0_80_0_0_732a6a89736c17b0f94e63290b9c6305.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Киевские силовики заметали следы тайной тюрьмы в аэропорту Мариуполя, в том числе выкапывая захоронения погибших там заключенных, заявил РИА Новости экс-подполковник СБ Украины Василий Прозоров.В середине марта район мариупольского аэропорта к западу от города был взят под контроль Народной милицией ДНР, однако в его окрестностях еще продолжаются перестрелки."Была информация где-то месяц назад, что украинцы начали в районе аэропорта выкапывать захоронения, перепрятывать куда-то, заметать следы. Так что можем (там) никого не найти", - сказал Прозоров.Он рассказал также, что успел побывать в аэропорту Мариуполя после перехода воздушной гавани под контроль ДНР. "Обратил внимание, что со стен в морозильных камерах (где держали заключенных - ред.) сняли металлическую облицовку.. Возможно, украинская сторона пытается замести следы своих преступлений", - отметил он.Ранее Прозоров обнародовал факты о существовании в аэропорту Мариуполя тайной тюрьмы-"библиотеки", где содержались пленные ополченцы ДНР и им сочувствующие. Все они подвергались пыткам со стороны СБ Украины и нацбатов.РИА Новости опубликовало свидетельские показания бывших заключенных тайных тюрем о пытках. Показания свидетелей подкрепляются медицинскими справками, полученными после освобождения из плена как в Донецке, так и в самом Мариуполе. Четверым ополченцам также удалось добиться от правоохранительных органов Украины уголовных дел по своим жалобам на пытки.Кроме того, важную улику существования тайных тюрем оставляли сами сотрудники СБ Украины или нацбаты. Были случаи, когда они на своих сайтах и по телевидению рапортовали о задержании опасных "террористов", однако юридическое оформление задержания происходило только спустя неделю или две, причем были расхождения между официальными (в протоколе) и реальными обстоятельствами задержания. Все это время задержанный находился "в тени" украинского правосудия, в тайной тюрьме, где из него выбивали показания. РИА Новости также публиковало документы с доказательствами подобных нестыковок.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220327/aeroport-1780297738.html

https://ria.ru/20220327/simvolika-1780362050.html

https://ria.ru/20220327/litsemerie-1780328884.html

мариуполь

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, мариуполь, украина