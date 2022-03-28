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Туроператоры приостановили продажу туров по большинству направлений - РИА Новости, 28.03.2022
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Туризм
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Туроператоры приостановили продажу туров по большинству направлений
Туроператоры приостановили продажу туров по большинству направлений - РИА Новости, 28.03.2022
Туроператоры приостановили продажу туров по большинству направлений
Российские туроператоры приостановили продажу туров по большинству массовых направлений, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T08:18
2022-03-28T08:18
туризм
новости - туризм
египет
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российские туроператоры приостановили продажу туров по большинству массовых направлений, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова."Что касается поездок за рубеж – то на сегодняшний день все туроператоры временно приостановили продажу туров по большинству массовых направлений до нормализации ситуации с авиарейсами", - сказала Догузова."Решения по новым полетным программам будут приниматься после того, как мы вернем всех своих туристов домой", - добавила она.Глава ведомства также попросила туристов, учитывая текущую ситуацию и постоянно меняющиеся обстоятельства, ответственно подходить к планированию поездок за рубеж и принимать во внимание все возможные сложности.Ранее в Ростуризме сообщали, что туроператоры совместно с авиакомпаниями обеспечили возвращение домой более 90% организованных туристов – это порядка 85 тысяч человек. Сейчас ведется работа по возвращению ещё около 5 тысяч организованных туристов. На период ожидания обратных рейсов туроператоры обеспечивают своих туристов проживанием в отелях и помогают им в решении других вопросов.В ведомстве отмечали, что больше всего организованных туристов находится в Египте – около 4 тысячи человек по линии трех крупных туроператоров. Процесс возвращения усложнился и занимает больше времени, чем рассчитывали туроператоры, из-за новых западных санкций в отношении самолетов, которыми планировалось выполнять специальные рейсы из Египта в Россию.
https://ria.ru/20220326/turizm-1780217539.html
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новости - туризм, египет, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), санкции в отношении россии
08:18 28.03.2022
 
Туроператоры приостановили продажу туров по большинству направлений

Туроператоры приостановили продажу туров по большинству массовых направлений

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкТуристы
Туристы - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российские туроператоры приостановили продажу туров по большинству массовых направлений, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Что касается поездок за рубеж – то на сегодняшний день все туроператоры временно приостановили продажу туров по большинству массовых направлений до нормализации ситуации с авиарейсами", - сказала Догузова.
"Решения по новым полетным программам будут приниматься после того, как мы вернем всех своих туристов домой", - добавила она.
Глава ведомства также попросила туристов, учитывая текущую ситуацию и постоянно меняющиеся обстоятельства, ответственно подходить к планированию поездок за рубеж и принимать во внимание все возможные сложности.
Ранее в Ростуризме сообщали, что туроператоры совместно с авиакомпаниями обеспечили возвращение домой более 90% организованных туристов – это порядка 85 тысяч человек. Сейчас ведется работа по возвращению ещё около 5 тысяч организованных туристов. На период ожидания обратных рейсов туроператоры обеспечивают своих туристов проживанием в отелях и помогают им в решении других вопросов.
В ведомстве отмечали, что больше всего организованных туристов находится в Египте – около 4 тысячи человек по линии трех крупных туроператоров. Процесс возвращения усложнился и занимает больше времени, чем рассчитывали туроператоры, из-за новых западных санкций в отношении самолетов, которыми планировалось выполнять специальные рейсы из Египта в Россию.
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