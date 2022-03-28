https://ria.ru/20220328/turoperatory-1780391395.html

Туроператоры приостановили продажу туров по большинству направлений

Туроператоры приостановили продажу туров по большинству направлений - РИА Новости, 28.03.2022

Туроператоры приостановили продажу туров по большинству направлений

Российские туроператоры приостановили продажу туров по большинству массовых направлений, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T08:18

2022-03-28T08:18

2022-03-28T08:18

туризм

новости - туризм

египет

россия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778447720_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_1d3ca5bd4983e43761026e55a91060f7.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российские туроператоры приостановили продажу туров по большинству массовых направлений, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова."Что касается поездок за рубеж – то на сегодняшний день все туроператоры временно приостановили продажу туров по большинству массовых направлений до нормализации ситуации с авиарейсами", - сказала Догузова."Решения по новым полетным программам будут приниматься после того, как мы вернем всех своих туристов домой", - добавила она.Глава ведомства также попросила туристов, учитывая текущую ситуацию и постоянно меняющиеся обстоятельства, ответственно подходить к планированию поездок за рубеж и принимать во внимание все возможные сложности.Ранее в Ростуризме сообщали, что туроператоры совместно с авиакомпаниями обеспечили возвращение домой более 90% организованных туристов – это порядка 85 тысяч человек. Сейчас ведется работа по возвращению ещё около 5 тысяч организованных туристов. На период ожидания обратных рейсов туроператоры обеспечивают своих туристов проживанием в отелях и помогают им в решении других вопросов.В ведомстве отмечали, что больше всего организованных туристов находится в Египте – около 4 тысячи человек по линии трех крупных туроператоров. Процесс возвращения усложнился и занимает больше времени, чем рассчитывали туроператоры, из-за новых западных санкций в отношении самолетов, которыми планировалось выполнять специальные рейсы из Египта в Россию.

https://ria.ru/20220326/turizm-1780217539.html

египет

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новости - туризм, египет, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), санкции в отношении россии