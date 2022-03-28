https://ria.ru/20220328/tuberkulez-1780537521.html
Охват тестирования населения на выявление туберкулеза в России достиг 70%
Охват тестирования населения на выявление туберкулеза в России достиг 70% - РИА Новости, 28.03.2022
Охват тестирования населения на выявление туберкулеза в России достиг 70%
Охват населения профосмотрами на выявление туберкулеза в России стал выше 70%, за последние пять лет смертность от этого недуга снизила на 42 %, сообщила... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T18:00
2022-03-28T18:00
2022-03-28T18:00
общество
здоровье - общество
воз
туберкулез
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Охват населения профосмотрами на выявление туберкулеза в России стал выше 70%, за последние пять лет смертность от этого недуга снизила на 42 %, сообщила журналистам главный фтизиатор Минздрава РФ Ирина Васильева.По словам медика, благодаря активной работе по тестированию, профилактике и вакцинации, а также наличию противотуберкулезной службы и использовании новых технологий, Россия достигла исторического минимума как по заболеваемости, так и по смертности от туберкулезам.Вместе с этим она отметила, что в связи с пандемией в мире участились случаи недовыявления туберкулеза, что в будущем может негативно сказаться в росте общемировой динамике заболевания.На вопрос журналистов о влиянии западных санкций на наличие в России противотуберкулезных препаратов Васильева заявила: "Все необходимое для изготовления противотуберкулезных препаратов на внутреннем рынке есть и недостатка препаратов и необходимых тестов, вакцин не будет".Участвовавшая в пресс–конференции главный детский фтизиатр Миниздрава РФ Валентина Аксенова рассказала журналистам, что в мире ежегодно заболевают туберкулезом около миллиона детей из которых более 200 тысяч пациентов умирают, из них 80% - дети в возрасте меньше пяти лет.Врио начальника управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России Константин Масников, говоря о случаях выявления туберкулеза в системе пенитенциарных заведений пояснил, что по итогам прошлого года снижение уровня туберкулезных больных снизилось с общегодового показателя в 36 тысяч до 9 тысяч человек. Профилактика, предотвращение и эффективное лечение в ведомстве службы исполнения и наказания ведется в полном объеме и тесном межведомственном взаимодействии", - сообщил он.
https://ria.ru/20220328/lekarstva-1780505908.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, воз, туберкулез, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), миа "россия сегодня"
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Охват населения профосмотрами на выявление туберкулеза в России стал выше 70%, за последние пять лет смертность от этого недуга снизила на 42 %, сообщила журналистам главный фтизиатор Минздрава РФ Ирина Васильева.
"Пик заболеваемости туберкулезом пришелся на двухтысячные годы, где заболеваемость и смертность выросли в три раза. Сегодня снижение уровня заражения в нашей стране за последние пять лет - 30% , в мире – 11%. В прошлом году, впервые за 22 года, Россия не вошла в список стран с высоким бременем туберкулеза и признана ВОЗ мировым лидером в борьбе с этим социально опасным инфекционным заболеванием. Вместе с положительной динамикой, ситуация в регионах отличается и наибольшее бремя туберкулеза сохраняется в Уральском, Сибирском округе и Дальнем Востоке", - сказала Васильева на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" "Туберкулез сегодня: достижения и угрозы".
По словам медика, благодаря активной работе по тестированию, профилактике и вакцинации, а также наличию противотуберкулезной службы и использовании новых технологий, Россия достигла исторического минимума как по заболеваемости, так и по смертности от туберкулезам.
Вместе с этим она отметила, что в связи с пандемией в мире участились случаи недовыявления туберкулеза, что в будущем может негативно сказаться в росте общемировой динамике заболевания.
На вопрос журналистов о влиянии западных санкций на наличие в России противотуберкулезных препаратов Васильева заявила: "Все необходимое для изготовления противотуберкулезных препаратов на внутреннем рынке есть и недостатка препаратов и необходимых тестов, вакцин не будет".
Участвовавшая в пресс–конференции главный детский фтизиатр Миниздрава РФ Валентина Аксенова рассказала журналистам, что в мире ежегодно заболевают туберкулезом около миллиона детей из которых более 200 тысяч пациентов умирают, из них 80% - дети в возрасте меньше пяти лет.
"На сегодняшний день приоритетом в борьбе с туберкулезом является профилактика. Россия входит в число лидеров по наличию собственных систем-тестов выявления данного заболевания. Одна из проблем - отказ родителей от вакцинации ребенка, что в будущем может негативно сказаться на здоровье детей",- сказала Аксенова.
Врио начальника управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России Константин Масников, говоря о случаях выявления туберкулеза в системе пенитенциарных заведений пояснил, что по итогам прошлого года снижение уровня туберкулезных больных снизилось с общегодового показателя в 36 тысяч до 9 тысяч человек. Профилактика, предотвращение и эффективное лечение в ведомстве службы исполнения и наказания ведется в полном объеме и тесном межведомственном взаимодействии", - сообщил он.