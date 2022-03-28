https://ria.ru/20220328/travlya-1780450476.html
Львова-Белова указала на проблему травли русскоязычных детей
Львова-Белова указала на проблему травли русскоязычных детей - РИА Новости, 28.03.2022
Львова-Белова указала на проблему травли русскоязычных детей
Важно привлечь внимание европейской общественности к проблеме травли русскоязычных детей, это "не вяжется" с толерантной Европой, заявила РИА Новости... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T13:13
2022-03-28T13:13
2022-03-28T13:32
мария львова-белова
общество
мишель бачелет
оон
европа
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Важно привлечь внимание европейской общественности к проблеме травли русскоязычных детей, это "не вяжется" с толерантной Европой, заявила РИА Новости уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.Ранее омбудсмен направила обращение комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой принять меры против участившихся случаев дискриминации и травли в отношении российских детей за рубежом."Мне сказали, что в течение месяца будет ответ. Но мы прекрасно понимаем, что главное, что мы могли сделать - привлечь внимание европейской общественности к недопустимости происходящего, что дети вне политики, и что если взрослый может это пережить и справиться, то для детей вообще неизгладимое впечатление на всю жизнь, с которым он будет дальше существовать", - сказала омбудсмен, отвечая на вопрос, поступил ли ответ от комиссара ООН по правам человека."Это не вяжется с толерантной Европой ни в каком формате, и стоит вопрос об истинности заявлений, если они допускают такое с молчаливого согласия взрослых", - заключила она.
https://ria.ru/20220328/rusofobiya-1780432529.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария львова-белова, общество, мишель бачелет, оон, европа
13:13 28.03.2022 (обновлено: 13:32 28.03.2022)
Львова-Белова указала на проблему травли русскоязычных детей
Омбудсмен Львова-Белова: важно привлечь внимание к проблеме травли русскоязычных детей
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Важно привлечь внимание европейской общественности к проблеме травли русскоязычных детей, это "не вяжется" с толерантной Европой, заявила РИА Новости уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.
Ранее омбудсмен направила обращение комиссару ООН
по правам человека Мишель Бачелет
с просьбой принять меры против участившихся случаев дискриминации и травли в отношении российских детей за рубежом.
"Мне сказали, что в течение месяца будет ответ. Но мы прекрасно понимаем, что главное, что мы могли сделать - привлечь внимание европейской общественности к недопустимости происходящего, что дети вне политики, и что если взрослый может это пережить и справиться, то для детей вообще неизгладимое впечатление на всю жизнь, с которым он будет дальше существовать", - сказала омбудсмен, отвечая на вопрос, поступил ли ответ от комиссара ООН по правам человека.
"Это не вяжется с толерантной Европой
ни в каком формате, и стоит вопрос об истинности заявлений, если они допускают такое с молчаливого согласия взрослых", - заключила она.