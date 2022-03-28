https://ria.ru/20220328/travlya-1780450476.html

Львова-Белова указала на проблему травли русскоязычных детей

Львова-Белова указала на проблему травли русскоязычных детей - РИА Новости, 28.03.2022

Львова-Белова указала на проблему травли русскоязычных детей

Важно привлечь внимание европейской общественности к проблеме травли русскоязычных детей, это "не вяжется" с толерантной Европой, заявила РИА Новости... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T13:13

2022-03-28T13:13

2022-03-28T13:32

мария львова-белова

общество

мишель бачелет

оон

европа

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Важно привлечь внимание европейской общественности к проблеме травли русскоязычных детей, это "не вяжется" с толерантной Европой, заявила РИА Новости уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.Ранее омбудсмен направила обращение комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой принять меры против участившихся случаев дискриминации и травли в отношении российских детей за рубежом."Мне сказали, что в течение месяца будет ответ. Но мы прекрасно понимаем, что главное, что мы могли сделать - привлечь внимание европейской общественности к недопустимости происходящего, что дети вне политики, и что если взрослый может это пережить и справиться, то для детей вообще неизгладимое впечатление на всю жизнь, с которым он будет дальше существовать", - сказала омбудсмен, отвечая на вопрос, поступил ли ответ от комиссара ООН по правам человека."Это не вяжется с толерантной Европой ни в каком формате, и стоит вопрос об истинности заявлений, если они допускают такое с молчаливого согласия взрослых", - заключила она.

https://ria.ru/20220328/rusofobiya-1780432529.html

европа

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Влада Копылова

мария львова-белова, общество, мишель бачелет, оон, европа