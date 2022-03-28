https://ria.ru/20220328/tranzit-1780492476.html
В Киеве заявили, что откажутся получать оплату за транзит газа в рублях
В Киеве заявили, что откажутся получать оплату за транзит газа в рублях - РИА Новости, 28.03.2022
В Киеве заявили, что откажутся получать оплату за транзит газа в рублях
Украина не согласится получать в рублях оплату за транзит газа, если Москва поставит такое условие, заявил украинский министр энергетики Герман Галущенко. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T15:45
2022-03-28T15:45
2022-03-28T17:09
украина
экономика
природный газ
газпром
россия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Украина не согласится получать в рублях оплату за транзит газа, если Москва поставит такое условие, заявил украинский министр энергетики Герман Галущенко.Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.Издание "Экономическая правда" спросило Галущенко, каков будет ответ Киева, "если завтра "Газпром" скажет, что будет рассчитываться за транзит в рублях". "Мы не перейдем на рубли. Это невозможно", - ответил он.Министр добавил, что это сложно, ведь это не двусторонние договоренности. "Сначала нужно, чтобы европейцы (страны ЕС – ред.) платили рублями. Оно все связано. Невозможно рассчитываться здесь рублями, а здесь получать евро и доллары", - сказал он.На вопрос, прекратит ли Украина транзит в случае несогласия стран ЕС платить за газ рублями, Галущенко ответил, что "это россияне тогда должны сказать европейцам: если вы не хотите платить в рублях, тогда до свидания, мы перекрываем поставки газа". По его мнению, ЕС еще не готов к этому сценарию. "Но уже все говорят, что нужно максимально диверсифицировать поставки. На это нужно время", - добавил министр. Галущенко считает, что "Газпром" не готов перекрывать поставки: транзит вырос до уровня около 107-109 миллионов кубометров в сутки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, экономика, природный газ, газпром, россия
15:45 28.03.2022 (обновлено: 17:09 28.03.2022)
В Киеве заявили, что откажутся получать оплату за транзит газа в рублях
Глава Минэнерго Украины Галущенко: Киев не будет брать оплату за транзит газа в рублях
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Украина не согласится получать в рублях оплату за транзит газа, если Москва поставит такое условие, заявил украинский министр энергетики Герман Галущенко.
Президент РФ Владимир Путин
заявил 23 марта, что Россия
переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США
и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ
и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой
в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
Издание "Экономическая правда" спросило Галущенко, каков будет ответ Киева
, "если завтра "Газпром
" скажет, что будет рассчитываться за транзит в рублях". "Мы не перейдем на рубли. Это невозможно", - ответил он.
Министр добавил, что это сложно, ведь это не двусторонние договоренности. "Сначала нужно, чтобы европейцы (страны ЕС – ред.) платили рублями. Оно все связано. Невозможно рассчитываться здесь рублями, а здесь получать евро и доллары", - сказал он.
На вопрос, прекратит ли Украина транзит в случае несогласия стран ЕС платить за газ рублями, Галущенко ответил, что "это россияне тогда должны сказать европейцам: если вы не хотите платить в рублях, тогда до свидания, мы перекрываем поставки газа". По его мнению, ЕС еще не готов к этому сценарию. "Но уже все говорят, что нужно максимально диверсифицировать поставки. На это нужно время", - добавил министр. Галущенко считает, что "Газпром" не готов перекрывать поставки: транзит вырос до уровня около 107-109 миллионов кубометров в сутки.