https://ria.ru/20220328/transport-1780396098.html

Меры поддержки транспортной отрасли примут на этой неделе, заявил Собянин

Меры поддержки транспортной отрасли примут на этой неделе, заявил Собянин - РИА Новости, 28.03.2022

Меры поддержки транспортной отрасли примут на этой неделе, заявил Собянин

Очередной пакет мер поддержки будет принят на этой неделе, он касается поддержки транспортной отрасли и ряда других важных для Москвы сфер, заявил в личном... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T09:18

2022-03-28T09:18

2022-03-28T09:20

экономика

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Очередной пакет мер поддержки будет принят на этой неделе, он касается поддержки транспортной отрасли и ряда других важных для Москвы сфер, заявил в личном блоге в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин."Работаем максимально энергично. Очередной пакет будет принят на этой неделе. Он касается поддержки транспортной отрасли и ряда других важных для города сфер", - написал он.

https://ria.ru/20220328/moskva-1780395703.html

москва

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, москва, сергей собянин