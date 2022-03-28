https://ria.ru/20220328/transport-1780396098.html
Меры поддержки транспортной отрасли примут на этой неделе, заявил Собянин
Меры поддержки транспортной отрасли примут на этой неделе, заявил Собянин - РИА Новости, 28.03.2022
Меры поддержки транспортной отрасли примут на этой неделе, заявил Собянин
Очередной пакет мер поддержки будет принят на этой неделе, он касается поддержки транспортной отрасли и ряда других важных для Москвы сфер, заявил в личном... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T09:18
2022-03-28T09:18
2022-03-28T09:20
экономика
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Очередной пакет мер поддержки будет принят на этой неделе, он касается поддержки транспортной отрасли и ряда других важных для Москвы сфер, заявил в личном блоге в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин."Работаем максимально энергично. Очередной пакет будет принят на этой неделе. Он касается поддержки транспортной отрасли и ряда других важных для города сфер", - написал он.
https://ria.ru/20220328/moskva-1780395703.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, москва, сергей собянин
09:18 28.03.2022 (обновлено: 09:20 28.03.2022)
Меры поддержки транспортной отрасли примут на этой неделе, заявил Собянин
Мэр Москвы Собянин заявил, что меры поддержки транспортной отрасли примут на этой неделе