https://ria.ru/20220328/torgovlya-1780379673.html

ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об автолавках для фермерских хозяйств

ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об автолавках для фермерских хозяйств - РИА Новости, 28.03.2022

ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об автолавках для фермерских хозяйств

Депутаты ГД Ярослав Нилов и Борис Пайкин, а также группа депутатов от ЛДПР и три сенатора внесли в Госдуму законопроект о реализации производителями своей... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T01:02

2022-03-28T01:02

2022-03-28T01:04

экономика

россия

общество

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Депутаты ГД Ярослав Нилов и Борис Пайкин, а также группа депутатов от ЛДПР и три сенатора внесли в Госдуму законопроект о реализации производителями своей сельхозпродукции с нестационарного торгового объекта, копия документа имеется у РИА Новости.Согласно документу, нестационарный торговый объект должен быть оборудован таким образом, чтобы обеспечить сохранение качества и безопасности продукции в соответствии с требованиями нормативных документов.Проект предполагает, что реализация продукции возможна при наличии следующих документов: выписки из хозяйственной книги (для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) либо выписки из государственного реестра (для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц); ветеринарного сопроводительного документа, выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации; разрешения на торговлю, выданного уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере торговли; документа на нестационарный торговый объект, который подтверждает право собственности, совместной собственности или иное вещное право, позволяющее лицу осуществлять реализацию сельскохозяйственной продукции с нестационарного торгового объекта.Принятие законопроекта поддержит отечественных производителей сельхозпродукции, а у покупателей появится возможность покупать продукты по более низкой цене, говорится в пояснительной записке к документу.

https://ria.ru/20220326/putin-1780219891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, общество