https://ria.ru/20220328/torgovlya-1780379673.html
ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об автолавках для фермерских хозяйств
ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об автолавках для фермерских хозяйств - РИА Новости, 28.03.2022
ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об автолавках для фермерских хозяйств
Депутаты ГД Ярослав Нилов и Борис Пайкин, а также группа депутатов от ЛДПР и три сенатора внесли в Госдуму законопроект о реализации производителями своей... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T01:02
2022-03-28T01:02
2022-03-28T01:04
экономика
россия
общество
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Депутаты ГД Ярослав Нилов и Борис Пайкин, а также группа депутатов от ЛДПР и три сенатора внесли в Госдуму законопроект о реализации производителями своей сельхозпродукции с нестационарного торгового объекта, копия документа имеется у РИА Новости.Согласно документу, нестационарный торговый объект должен быть оборудован таким образом, чтобы обеспечить сохранение качества и безопасности продукции в соответствии с требованиями нормативных документов.Проект предполагает, что реализация продукции возможна при наличии следующих документов: выписки из хозяйственной книги (для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) либо выписки из государственного реестра (для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц); ветеринарного сопроводительного документа, выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации; разрешения на торговлю, выданного уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере торговли; документа на нестационарный торговый объект, который подтверждает право собственности, совместной собственности или иное вещное право, позволяющее лицу осуществлять реализацию сельскохозяйственной продукции с нестационарного торгового объекта.Принятие законопроекта поддержит отечественных производителей сельхозпродукции, а у покупателей появится возможность покупать продукты по более низкой цене, говорится в пояснительной записке к документу.
https://ria.ru/20220326/putin-1780219891.html
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экономика, россия, общество
01:02 28.03.2022 (обновлено: 01:04 28.03.2022)
ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об автолавках для фермерских хозяйств
Депутаты Нилов и Пайкин внесли в ГД законопроект об автолавках для фермерских хозяйств
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Депутаты ГД Ярослав Нилов и Борис Пайкин, а также группа депутатов от ЛДПР и три сенатора внесли в Госдуму законопроект о реализации производителями своей сельхозпродукции с нестационарного торгового объекта, копия документа имеется у РИА Новости.
"Граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, либо создавшие крестьянское (фермерское) хозяйство или сельскохозяйственный кооператив, вправе реализовывать собственно произведенную сельскохозяйственную продукцию в порядке, установленном настоящим федеральным законом, с нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности", - говорится в тексте проекта.
Согласно документу, нестационарный торговый объект должен быть оборудован таким образом, чтобы обеспечить сохранение качества и безопасности продукции в соответствии с требованиями нормативных документов.
Проект предполагает, что реализация продукции возможна при наличии следующих документов: выписки из хозяйственной книги (для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) либо выписки из государственного реестра (для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц); ветеринарного сопроводительного документа, выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации
; разрешения на торговлю, выданного уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере торговли; документа на нестационарный торговый объект, который подтверждает право собственности, совместной собственности или иное вещное право, позволяющее лицу осуществлять реализацию сельскохозяйственной продукции с нестационарного торгового объекта.
Принятие законопроекта поддержит отечественных производителей сельхозпродукции, а у покупателей появится возможность покупать продукты по более низкой цене, говорится в пояснительной записке к документу.