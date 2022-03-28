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Вильфанд рассказал о погоде в центре Европейской России - РИА Новости, 28.03.2022
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Вильфанд рассказал о погоде в центре Европейской России
Вильфанд рассказал о погоде в центре Европейской России - РИА Новости, 28.03.2022
Вильфанд рассказал о погоде в центре Европейской России
Юг и север Европейской России ожидает некомфортная погода с почти полным отсутствием солнца, гололедицей, температурами ниже климатической нормы, сообщил РИА... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T07:40
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общество
россия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Юг и север Европейской России ожидает некомфортная погода с почти полным отсутствием солнца, гололедицей, температурами ниже климатической нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.В понедельник и вторник ожидаются снег, мокрый снег и дождь. Высота снежного покрова при этом вырастет. Температура ночью и днем ожидается около трех—четырех градусов тепла.К среде в Европейскую Россию придет еще один циклон. Днем будет не выше трех—четырех градусов, а ночью температура будет опускаться до минус девяти, отметил Вильфанд. Такая погода характерна для второй недели марта, добавил он.
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общество, россия
07:40 28.03.2022 (обновлено: 07:45 28.03.2022)
 
Вильфанд рассказал о погоде в центре Европейской России

Вильфанд спрогнозировал температуру ниже климатической нормы в центре Европейской России

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрохожие
Прохожие - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Юг и север Европейской России ожидает некомфортная погода с почти полным отсутствием солнца, гололедицей, температурами ниже климатической нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В течение ближайшей недели непогода не закончится. Преобладающая циркуляция над Европейской Россией будет циклонической, поэтому небо будет облачным. Прежде всего, это касается северной и центральной части региона. Воздушные потоки в основном северо-западные. Ожидаются осадки разной интенсивности. Солнца по расчетам не видно. Температура будет ниже нормы на два—четыре градуса", - сказал синоптик.

В понедельник и вторник ожидаются снег, мокрый снег и дождь. Высота снежного покрова при этом вырастет. Температура ночью и днем ожидается около трех—четырех градусов тепла.
К среде в Европейскую Россию придет еще один циклон. Днем будет не выше трех—четырех градусов, а ночью температура будет опускаться до минус девяти, отметил Вильфанд. Такая погода характерна для второй недели марта, добавил он.
Краснодар - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
07:27
Вильфанд спрогнозировал потепление на 15 градусов на юге Европейской России
 
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