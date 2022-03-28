https://ria.ru/20220328/temperatura-1780388071.html

Вильфанд рассказал о погоде в центре Европейской России

Вильфанд рассказал о погоде в центре Европейской России - РИА Новости, 28.03.2022

Вильфанд рассказал о погоде в центре Европейской России

Юг и север Европейской России ожидает некомфортная погода с почти полным отсутствием солнца, гололедицей, температурами ниже климатической нормы, сообщил РИА... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T07:40

2022-03-28T07:40

2022-03-28T07:45

общество

россия

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Юг и север Европейской России ожидает некомфортная погода с почти полным отсутствием солнца, гололедицей, температурами ниже климатической нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.В понедельник и вторник ожидаются снег, мокрый снег и дождь. Высота снежного покрова при этом вырастет. Температура ночью и днем ожидается около трех—четырех градусов тепла.К среде в Европейскую Россию придет еще один циклон. Днем будет не выше трех—четырех градусов, а ночью температура будет опускаться до минус девяти, отметил Вильфанд. Такая погода характерна для второй недели марта, добавил он.

https://ria.ru/20220328/poteplenie-1780387020.html

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Максим Горбачев

общество, россия