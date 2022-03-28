https://ria.ru/20220328/tekhnika-1780433572.html

СМИ: запасов техники Apple и Samsung в России хватит на пару месяцев

СМИ: запасов техники Apple и Samsung в России хватит на пару месяцев - РИА Новости, 28.03.2022

СМИ: запасов техники Apple и Samsung в России хватит на пару месяцев

Запасов техники от производителей, ограничивших поставки в Россию, в том числе от брендов Apple и Samsung, в среднем хватит на два-три месяца, сообщили РБК... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T12:15

2022-03-28T12:15

2022-03-28T12:48

экономика

технологии

москва

россия

украина

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

apple iphone

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Запасов техники от производителей, ограничивших поставки в Россию, в том числе от брендов Apple и Samsung, в среднем хватит на два-три месяца, сообщили РБК российские ретейлеры, в частности представитель компании "Ситилинк"."Мы торгуем оставшимся товаром со склада, iPhone 11 и 12 продаются в России уже несколько лет, их запасы были небольшими. Кроме того, после роста цен стоимость этих моделей оказалась более доступной по сравнению с новыми моделями. Сейчас iPhone 12 Pro Max стоит примерно столько же, сколько iPhone 13 Pro Max полгода назад", — цитирует СМИ сотрудника одной из крупных сетей по продаже техники.Ранее СМИ со ссылкой на Минпромторг и Федеральную антимонопольную службу сообщили о планах отменить ответственность за так называемый параллельный импорт — ввоз товаров без разрешения правообладателя. Проект постановления направили в правительство. Подобные меры принимают в ответ на санкционное давление, которое сейчас оказывается на Россию.В пресс-службе Минпромторга РИА Новости пояснили, что параллельный импорт не означает легализацию контрафакта: речь идет о ввозе оригинальных товаров через альтернативные каналы.Спецоперация на УкраинеРоссия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации Украины. После этого западные страны объявили о масштабных ограничительных мерах против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и в сфере высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали такие санкции экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к подобному сценарию и продолжат выполнять социальные обязательства.

https://ria.ru/20220328/apple-1780403971.html

https://ria.ru/20220325/patent-1780184906.html

москва

россия

украина

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, технологии, москва, россия, украина, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), apple iphone