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Сюткин отказался от общения с окружением - РИА Новости, 28.03.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220328/syutkin-1780503344.html
Сюткин отказался от общения с окружением
Сюткин отказался от общения с окружением - РИА Новости, 28.03.2022
Сюткин отказался от общения с окружением
Валерий Сюткин отказался от общения с окружением. В этом артист признался в комментарии порталу Teleprogramma.pro. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T16:14
2022-03-28T16:14
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
валерий сюткин
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Валерий Сюткин отказался от общения с окружением. В этом артист признался в комментарии порталу Teleprogramma.pro.У Сюткина четверо детей. Самого младшего из них ему родила супруга Виола. Сын Лео родился в 2020 году. Пара скрывала беременность от глаз поклонников.
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знаменитости, шоу-бизнес, валерий сюткин
16:14 28.03.2022
 
Сюткин отказался от общения с окружением

Валерий Сюткин на время отказался от общения с окружением

© Фото : Первый каналВалерий Сюткин на шоу "Голос"
Валерий Сюткин на шоу Голос - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© Фото : Первый канал
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Валерий Сюткин отказался от общения с окружением. В этом артист признался в комментарии порталу Teleprogramma.pro.

"Сейчас такое время, я ни с кем не общаюсь, не участвую ни в каких движениях. Провожу время с ребенком. Раз уж так получилось", – признался певец.

У Сюткина четверо детей. Самого младшего из них ему родила супруга Виола. Сын Лео родился в 2020 году. Пара скрывала беременность от глаз поклонников.
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