https://ria.ru/20220328/syutkin-1780503344.html

Сюткин отказался от общения с окружением

Сюткин отказался от общения с окружением - РИА Новости, 28.03.2022

Сюткин отказался от общения с окружением

Валерий Сюткин отказался от общения с окружением. В этом артист признался в комментарии порталу Teleprogramma.pro. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T16:14

2022-03-28T16:14

2022-03-28T16:14

шоубиз

знаменитости

шоу-бизнес

валерий сюткин

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Валерий Сюткин отказался от общения с окружением. В этом артист признался в комментарии порталу Teleprogramma.pro.У Сюткина четверо детей. Самого младшего из них ему родила супруга Виола. Сын Лео родился в 2020 году. Пара скрывала беременность от глаз поклонников.

https://ria.ru/20201112/syutkin-1584226128.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, валерий сюткин