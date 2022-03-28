https://ria.ru/20220328/syutkin-1780503344.html
Сюткин отказался от общения с окружением
Сюткин отказался от общения с окружением - РИА Новости, 28.03.2022
Сюткин отказался от общения с окружением
Валерий Сюткин отказался от общения с окружением. В этом артист признался в комментарии порталу Teleprogramma.pro. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T16:14
2022-03-28T16:14
2022-03-28T16:14
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
валерий сюткин
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Валерий Сюткин отказался от общения с окружением. В этом артист признался в комментарии порталу Teleprogramma.pro.У Сюткина четверо детей. Самого младшего из них ему родила супруга Виола. Сын Лео родился в 2020 году. Пара скрывала беременность от глаз поклонников.
https://ria.ru/20201112/syutkin-1584226128.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес, валерий сюткин
Сюткин отказался от общения с окружением
Валерий Сюткин на время отказался от общения с окружением