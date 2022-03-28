https://ria.ru/20220328/svyaz-1780401176.html

СМИ: операторы связи предсказали сбои из-за дефицита оборудования

СМИ: операторы связи предсказали сбои из-за дефицита оборудования - РИА Новости, 28.03.2022

СМИ: операторы связи предсказали сбои из-за дефицита оборудования

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IT полагает, что в текущих экономических условиях резервов оборудования... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T09:52

2022-03-28T09:52

2022-03-28T10:04

экономика

россия

российский союз промышленников и предпринимателей

мегафон

ростелеком

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IT полагает, что в текущих экономических условиях резервов оборудования операторов связи хватит на полгода, а сбои в их работе могут начаться уже летом, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на предложения комиссии.Документ подготовлен по итогам заседания комиссии 21 марта, его планируется направить в правительство, следует из сообщения на сайте комиссии. По данным издания, согласно документу стоимость телеком-оборудования в России уже выросла на 40% из-за ухода западных вендоров и снижения курса рубля и может возрасти еще на 80%. При текущих экономических условиях резервов оборудования операторов связи для обеспечения работоспособности инфраструктуры хватит на 4-6 месяцев. Таким образом, риск аварий и нарушения стабильности работы сети возрастет уже с июля-августа, прогнозируют операторы.По данным "Коммерсанта", чтобы поддержать компании, комиссия РСПП предлагает помимо уже одобренных мер снизить плату за радиочастотный спектр на 50%, обнулить ставку по налогу на имущество и освободить от налогов доходы сотрудников отрасли.В Минцифры же, отмечает издание, причин для сбоев в сетях не видят, подчеркивая, что их работа зависит не только от господдержки. "Со стороны государства бизнес получает целые пакеты мер поддержки. Важно понимать, что работоспособность бизнеса зависит не только от преференций со стороны государства, но и от решений самих предприятий", - говорится в заявлении Минцифры для "Ъ".В ситуации, когда у операторов возникли сложности с поставками зарубежного оборудования, предложенные РСПП меры позволят внести значительный вклад в обеспечение бесперебойной работы сетей связи, прокомментировали "Коммерсанту" в "Мегафоне". Для продолжения цифровизации нужна устойчивая работа инфраструктуры связи, поэтому меры государственной поддержки важны для всей отрасли, отметили в "Ростелекоме".

https://ria.ru/20220321/mintsifry-1779327389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, российский союз промышленников и предпринимателей, мегафон, ростелеком