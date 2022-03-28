https://ria.ru/20220328/sudno-1780393667.html
Росморречфлот назвал причину пробоины в судне "Омский 205" в Черном море
Росморречфлот назвал причину пробоины в судне "Омский 205" в Черном море - РИА Новости, 28.03.2022
Росморречфлот назвал причину пробоины в судне "Омский 205" в Черном море
Причиной пробоины в сухогрузе "Омский 205" в Черном море стал сильный удар волны, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T08:56
2022-03-28T08:56
2022-03-28T09:29
происшествия
черное море
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761713357_0:138:3393:2047_1920x0_80_0_0_e77c550727b7ab4418513f5d61477e09.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости. Причиной пробоины в сухогрузе "Омский 205" в Черном море стал сильный удар волны, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.Ранее сообщалось, что теплоход "Омский 205" под российским флагом с 12 моряками на борту получил пробоину в Черном море, подал сигнал бедствия. Спасательное судно Росморречфлота взяло на буксир сухогруз, его транспортируют на стоянку в район Керчи. Ведется постоянная откачка воды, работают насосы. Идет борьба за живучесть."Причина случившегося – сильный удар волны", - сказал Кравченко.По его словам, пробоина возникла в районе машинного отделения.
https://ria.ru/20220323/tayvan-1779554868.html
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761713357_282:0:3011:2047_1920x0_80_0_0_60e966f67cd948826b45dec2db80329c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, черное море, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
08:56 28.03.2022 (обновлено: 09:29 28.03.2022)
Росморречфлот назвал причину пробоины в судне "Омский 205" в Черном море
Причиной пробоины в судне "Омский 205" в Черном море стал сильный удар волны