https://ria.ru/20220328/sudno-1780393667.html

Росморречфлот назвал причину пробоины в судне "Омский 205" в Черном море

Росморречфлот назвал причину пробоины в судне "Омский 205" в Черном море - РИА Новости, 28.03.2022

Росморречфлот назвал причину пробоины в судне "Омский 205" в Черном море

Причиной пробоины в сухогрузе "Омский 205" в Черном море стал сильный удар волны, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T08:56

2022-03-28T08:56

2022-03-28T09:29

происшествия

черное море

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости. Причиной пробоины в сухогрузе "Омский 205" в Черном море стал сильный удар волны, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.Ранее сообщалось, что теплоход "Омский 205" под российским флагом с 12 моряками на борту получил пробоину в Черном море, подал сигнал бедствия. Спасательное судно Росморречфлота взяло на буксир сухогруз, его транспортируют на стоянку в район Керчи. Ведется постоянная откачка воды, работают насосы. Идет борьба за живучесть."Причина случившегося – сильный удар волны", - сказал Кравченко.По его словам, пробоина возникла в районе машинного отделения.

https://ria.ru/20220323/tayvan-1779554868.html

черное море

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, черное море, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)