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Росморречфлот назвал причину пробоины в судне "Омский 205" в Черном море - РИА Новости, 28.03.2022
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Росморречфлот назвал причину пробоины в судне "Омский 205" в Черном море
Росморречфлот назвал причину пробоины в судне "Омский 205" в Черном море - РИА Новости, 28.03.2022
Росморречфлот назвал причину пробоины в судне "Омский 205" в Черном море
Причиной пробоины в сухогрузе "Омский 205" в Черном море стал сильный удар волны, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T08:56
2022-03-28T09:29
происшествия
черное море
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости. Причиной пробоины в сухогрузе "Омский 205" в Черном море стал сильный удар волны, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.Ранее сообщалось, что теплоход "Омский 205" под российским флагом с 12 моряками на борту получил пробоину в Черном море, подал сигнал бедствия. Спасательное судно Росморречфлота взяло на буксир сухогруз, его транспортируют на стоянку в район Керчи. Ведется постоянная откачка воды, работают насосы. Идет борьба за живучесть."Причина случившегося – сильный удар волны", - сказал Кравченко.По его словам, пробоина возникла в районе машинного отделения.
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происшествия, черное море, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
08:56 28.03.2022 (обновлено: 09:29 28.03.2022)
 
Росморречфлот назвал причину пробоины в судне "Омский 205" в Черном море

Причиной пробоины в судне "Омский 205" в Черном море стал сильный удар волны

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкЧайки над Черным морем во время шторма
Чайки над Черным морем во время шторма - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Чайки над Черным морем во время шторма. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости. Причиной пробоины в сухогрузе "Омский 205" в Черном море стал сильный удар волны, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.
Ранее сообщалось, что теплоход "Омский 205" под российским флагом с 12 моряками на борту получил пробоину в Черном море, подал сигнал бедствия. Спасательное судно Росморречфлота взяло на буксир сухогруз, его транспортируют на стоянку в район Керчи. Ведется постоянная откачка воды, работают насосы. Идет борьба за живучесть.
"Причина случившегося – сильный удар волны", - сказал Кравченко.
По его словам, пробоина возникла в районе машинного отделения.
Корабли в порту - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 05:32
У побережья Тайваня затонуло грузовое судно
 
ПроисшествияЧерное мореФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
 
 
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