https://ria.ru/20220328/su-27-1780403357.html

ВС России сбили пять украинских истребителей за сутки

ВС России сбили пять украинских истребителей за сутки - РИА Новости, 28.03.2022

ВС России сбили пять украинских истребителей за сутки

Российские ВКС и ПВО за прошедшие сутки сбили пять украинских истребителей и 19 беспилотников, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T10:06

2022-03-28T10:06

2022-03-28T13:16

обострение ситуации в днр и лнр

министерство обороны рф (минобороны рф)

черниговская область

донецкая область

херсонская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российские ВКС и ПВО за прошедшие сутки сбили пять украинских истребителей и 19 беспилотников, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Авиацией и средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил за сутки сбиты в воздухе четыре самолета Су-24 военно-воздушных сил Украины над Черниговской областью, из них два в районе Репки, ещё два в районе Городня. В районе Краматорска Донецкой области сбит один украинский истребитель Су-27",- сказал он.Кроме того, за сутки уничтожены 19 украинских дронов, а также перехвачено пять ракет РСЗО "Смерч" в районе аэродрома Чернобаевка Херсонской области.

https://ria.ru/20220328/ukraina-1780100672.html

черниговская область

донецкая область

херсонская область

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Кадры преодоление водной преграды и уничтожение БПЛА Бронетехника российских войск преодолевает водную преграду в Киевской области и уничтожение украинских беспилотников. 2022-03-28T10:06 true PT1M01S

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Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), черниговская область, донецкая область, херсонская область , вооруженные силы украины