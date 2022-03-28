https://ria.ru/20220328/su-27-1780403357.html
ВС России сбили пять украинских истребителей за сутки
ВС России сбили пять украинских истребителей за сутки - РИА Новости, 28.03.2022
ВС России сбили пять украинских истребителей за сутки
Российские ВКС и ПВО за прошедшие сутки сбили пять украинских истребителей и 19 беспилотников, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T10:06
2022-03-28T10:06
2022-03-28T13:16
обострение ситуации в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
черниговская область
донецкая область
херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российские ВКС и ПВО за прошедшие сутки сбили пять украинских истребителей и 19 беспилотников, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Авиацией и средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил за сутки сбиты в воздухе четыре самолета Су-24 военно-воздушных сил Украины над Черниговской областью, из них два в районе Репки, ещё два в районе Городня. В районе Краматорска Донецкой области сбит один украинский истребитель Су-27",- сказал он.Кроме того, за сутки уничтожены 19 украинских дронов, а также перехвачено пять ракет РСЗО "Смерч" в районе аэродрома Чернобаевка Херсонской области.
https://ria.ru/20220328/ukraina-1780100672.html
черниговская область
донецкая область
херсонская область
РИА Новости
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Кадры преодоление водной преграды и уничтожение БПЛА
Бронетехника российских войск преодолевает водную преграду в Киевской области и уничтожение украинских беспилотников.
2022-03-28T10:06
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РИА Новости
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министерство обороны рф (минобороны рф), черниговская область, донецкая область, херсонская область , вооруженные силы украины
10:06 28.03.2022 (обновлено: 13:16 28.03.2022)
ВС России сбили пять украинских истребителей за сутки
ВС России за сутки сбили четыре самолета Су-24 и один Су-27 ВВС Украины