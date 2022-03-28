https://ria.ru/20220328/strelba-1780575422.html

Полиция мексиканского Канкуна проверяет информацию о стрельбе в аэропорту

Полиция мексиканского Канкуна проверяет информацию о стрельбе в аэропорту - РИА Новости, 28.03.2022

Полиция мексиканского Канкуна проверяет информацию о стрельбе в аэропорту

Служба спасения в штате Кинтана-Роо получила информацию о перестрелке в аэропорту курортного мексиканского города Канкун, информации о пострадавших пока нет,... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T22:02

2022-03-28T22:02

2022-03-28T22:02

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МЕХИКО, 28 мар - РИА Новости. Служба спасения в штате Кинтана-Роо получила информацию о перестрелке в аэропорту курортного мексиканского города Канкун, информации о пострадавших пока нет, сообщил начальник региональной полиции Лусио Эрнандес Гутьеррес.Пользователи соцсетей публикуют видео из аэропорта Канкуна с комментариями о стрельбе, на которых видна паника в терминале и на парковке у здания - люди разбегаются, однако звуков выстрелов не слышно.По информации локальных СМИ, в аэропорту из-за предполагаемой стрельбы задействован режим "красной угрозы".

https://ria.ru/20220328/terrorizm-1780391237.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, канкун, мексика