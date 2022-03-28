Полиция мексиканского Канкуна проверяет информацию о стрельбе в аэропорту
Полиция мексиканского Канкуна проверяет информацию о стрельбе в аэропорту
© AP Photo / Rebecca BlackwellПолицейский грузовик в Мексике
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Полицейский грузовик в Мексике. Архивное фото
МЕХИКО, 28 мар - РИА Новости. Служба спасения в штате Кинтана-Роо получила информацию о перестрелке в аэропорту курортного мексиканского города Канкун, информации о пострадавших пока нет, сообщил начальник региональной полиции Лусио Эрнандес Гутьеррес.
"Служба спасения получила вызов о выстрелах из огнестрельного оружия в терминале 3 аэропорта Канкун. Все власти на месте, на данный момент нет информации о раненых, используемом оружии или других признаках, подтверждающих этот факт. Идет проверка", - написал Эрнандес в своем Twitter.
Пользователи соцсетей публикуют видео из аэропорта Канкуна с комментариями о стрельбе, на которых видна паника в терминале и на парковке у здания - люди разбегаются, однако звуков выстрелов не слышно.
По информации локальных СМИ, в аэропорту из-за предполагаемой стрельбы задействован режим "красной угрозы".