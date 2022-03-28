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Полиция мексиканского Канкуна проверяет информацию о стрельбе в аэропорту - РИА Новости, 28.03.2022
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Полиция мексиканского Канкуна проверяет информацию о стрельбе в аэропорту
Полиция мексиканского Канкуна проверяет информацию о стрельбе в аэропорту - РИА Новости, 28.03.2022
Полиция мексиканского Канкуна проверяет информацию о стрельбе в аэропорту
Служба спасения в штате Кинтана-Роо получила информацию о перестрелке в аэропорту курортного мексиканского города Канкун, информации о пострадавших пока нет,... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T22:02
2022-03-28T22:02
в мире
канкун
мексика
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МЕХИКО, 28 мар - РИА Новости. Служба спасения в штате Кинтана-Роо получила информацию о перестрелке в аэропорту курортного мексиканского города Канкун, информации о пострадавших пока нет, сообщил начальник региональной полиции Лусио Эрнандес Гутьеррес.Пользователи соцсетей публикуют видео из аэропорта Канкуна с комментариями о стрельбе, на которых видна паника в терминале и на парковке у здания - люди разбегаются, однако звуков выстрелов не слышно.По информации локальных СМИ, в аэропорту из-за предполагаемой стрельбы задействован режим "красной угрозы".
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в мире, канкун, мексика
22:02 28.03.2022
 
Полиция мексиканского Канкуна проверяет информацию о стрельбе в аэропорту

Полиция мексиканского Канкуна проверяет информацию о стрельбе в аэропорту

© AP Photo / Rebecca BlackwellПолицейский грузовик в Мексике
Полицейский грузовик в Мексике - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Полицейский грузовик в Мексике. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 28 мар - РИА Новости. Служба спасения в штате Кинтана-Роо получила информацию о перестрелке в аэропорту курортного мексиканского города Канкун, информации о пострадавших пока нет, сообщил начальник региональной полиции Лусио Эрнандес Гутьеррес.
"Служба спасения получила вызов о выстрелах из огнестрельного оружия в терминале 3 аэропорта Канкун. Все власти на месте, на данный момент нет информации о раненых, используемом оружии или других признаках, подтверждающих этот факт. Идет проверка", - написал Эрнандес в своем Twitter.
Пользователи соцсетей публикуют видео из аэропорта Канкуна с комментариями о стрельбе, на которых видна паника в терминале и на парковке у здания - люди разбегаются, однако звуков выстрелов не слышно.
По информации локальных СМИ, в аэропорту из-за предполагаемой стрельбы задействован режим "красной угрозы".
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