https://ria.ru/20220328/strelba-1780519706.html

СК возбудил дело против девушки, открывшей стрельбу в красноярском детсаду

СК возбудил дело против девушки, открывшей стрельбу в красноярском детсаду - РИА Новости, 28.03.2022

СК возбудил дело против девушки, открывшей стрельбу в красноярском детсаду

Следователи завели уголовное дело об убийстве и покушении на убийство в отношении девушки, которая открыла стрельбу в детсаду Красноярска, а до этого,... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T17:03

2022-03-28T17:03

2022-03-28T20:03

происшествия

красноярск

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК/МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело об убийстве и покушении на убийство в отношении девушки, которая открыла стрельбу в детсаду Красноярска, а до этого, предположительно, застрелила отца, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении 19-летней жительницы города Красноярска. Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сказали в ведомстве.По данным следствия, 28 марта 19-летняя девушка из ружья застрелила своего отца, а затем пришла в МБОУ "Детский сад №31", где ее встретила воспитатель, которая заметила под пальто девушки ружье. Воспитатель попыталась забрать у нее оружие, из-за чего произошел выстрел в стену, дети не пострадали.При этом следствие установило, что за несколько дней до случившегося подозреваемая приходила в детсад под предлогом трудоустройства."В рамках расследования организованы процессуальные проверки в отношении должностных лиц детского сада и уполномоченных лиц ООО ОА "Пересвет", оказывающих услуги по охране общеобразовательного учреждения", - добавили в ведомстве.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, из-за неадекватного состояния девушки ее пока не могут допросить.

https://ria.ru/20220328/ubiystvo-1780507659.html

красноярск

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Следственные действия по делу об убийстве и покушении на убийство в Красноярске 28 марта 2022 года 19-летняя жительница города Красноярска проследовала в помещение группы МБОУ «Детский сад №31», расположенного по улице Менжинского города Красноярска. В группе девушку встретила воспитатель, которая заметила видневшееся из-под ее пальто ружье. Воспитатель предприняла меры к изъятию оружия, в ходе чего произошел выстрел в сторону стены помещения группы. В результате выстрела никто из детей не пострадал. Установлено, что 25 марта 2022 года подозреваемая посещала детский сад под предлогом трудоустройства. Установлено, что днем 28 марта 2022 года перед посещением детского сада подозреваемая совершила убийство своего 56-летнего отца в квартире дома по улице Яковлева города Красноярска путем выстрела из ружья. 2022-03-28T17:03 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)