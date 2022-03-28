Число поддерживающих спецоперацию россиян выросло до 73 процентов
ФОМ: число поддерживающих спецоперацию на Украине россиян выросло до 73 процентов
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобили ВС РФ на территории Запорожской атомной электростанции
Автомобили ВС РФ на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Число россиян, поддерживающих проведение спецоперации на Украине, выросло с конца февраля с 65% до 73%, следует из результатов опроса, проведенного Фондом "Общественное мнение", за 20 марта.
На вопрос, решение о проведении военной операции было правильным или неправильным, 73% респондентов ответили, что правильно, 14% - неправильно, 14% - затруднились с ответом. При этом в опросе, проведенном 27 февраля, поддержали спецоперацию 65% респондентов, 17% - не поддержали.
Кроме того, участников исследования спросили, какие цели преследует Россия и чего она хочет добиться в результате этой военной операции. Большинство россиян (71%) считают, что Россия хочет обеспечить свою безопасность, добиться разоружения Украины и не допустить там размещения баз НАТО, каждый второй респондент (52%) ответил, что Россия хочет защитить жителей ЛНР и ДНР, 21% - изменить политический курс Украины, отстранить националистов от власти, 10% - ликвидировать государственность Украины, присоединить ее территорию к России, 8% - затруднились с ответом.
Еженедельный всероссийский поквартирный опрос "ФОМнибус" проводился 18-20 марта 2022 года в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах с участием 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.