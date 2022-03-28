https://ria.ru/20220328/spetsoperatsiya-1780493697.html

Число поддерживающих спецоперацию россиян выросло до 73 процентов

Число поддерживающих спецоперацию россиян выросло до 73 процентов - РИА Новости, 28.03.2022

Число поддерживающих спецоперацию россиян выросло до 73 процентов

Число россиян, поддерживающих проведение спецоперации на Украине, выросло с конца февраля с 65% до 73%, следует из результатов опроса, проведенного Фондом... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T15:51

2022-03-28T15:51

2022-03-28T15:51

донецкая народная республика

луганская народная республика

нато

фомнибус

ситуация в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Число россиян, поддерживающих проведение спецоперации на Украине, выросло с конца февраля с 65% до 73%, следует из результатов опроса, проведенного Фондом "Общественное мнение", за 20 марта.На вопрос, решение о проведении военной операции было правильным или неправильным, 73% респондентов ответили, что правильно, 14% - неправильно, 14% - затруднились с ответом. При этом в опросе, проведенном 27 февраля, поддержали спецоперацию 65% респондентов, 17% - не поддержали.Кроме того, участников исследования спросили, какие цели преследует Россия и чего она хочет добиться в результате этой военной операции. Большинство россиян (71%) считают, что Россия хочет обеспечить свою безопасность, добиться разоружения Украины и не допустить там размещения баз НАТО, каждый второй респондент (52%) ответил, что Россия хочет защитить жителей ЛНР и ДНР, 21% - изменить политический курс Украины, отстранить националистов от власти, 10% - ликвидировать государственность Украины, присоединить ее территорию к России, 8% - затруднились с ответом.Еженедельный всероссийский поквартирный опрос "ФОМнибус" проводился 18-20 марта 2022 года в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах с участием 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

https://radiosputnik.ria.ru/20220328/poteri-1780482931.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, луганская народная республика, нато, фомнибус, ситуация в днр и лнр, россия