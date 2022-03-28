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Число поддерживающих спецоперацию россиян выросло до 73 процентов - РИА Новости, 28.03.2022
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Число поддерживающих спецоперацию россиян выросло до 73 процентов
Число поддерживающих спецоперацию россиян выросло до 73 процентов - РИА Новости, 28.03.2022
Число поддерживающих спецоперацию россиян выросло до 73 процентов
Число россиян, поддерживающих проведение спецоперации на Украине, выросло с конца февраля с 65% до 73%, следует из результатов опроса, проведенного Фондом... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T15:51
2022-03-28T15:51
донецкая народная республика
луганская народная республика
нато
фомнибус
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Число россиян, поддерживающих проведение спецоперации на Украине, выросло с конца февраля с 65% до 73%, следует из результатов опроса, проведенного Фондом "Общественное мнение", за 20 марта.На вопрос, решение о проведении военной операции было правильным или неправильным, 73% респондентов ответили, что правильно, 14% - неправильно, 14% - затруднились с ответом. При этом в опросе, проведенном 27 февраля, поддержали спецоперацию 65% респондентов, 17% - не поддержали.Кроме того, участников исследования спросили, какие цели преследует Россия и чего она хочет добиться в результате этой военной операции. Большинство россиян (71%) считают, что Россия хочет обеспечить свою безопасность, добиться разоружения Украины и не допустить там размещения баз НАТО, каждый второй респондент (52%) ответил, что Россия хочет защитить жителей ЛНР и ДНР, 21% - изменить политический курс Украины, отстранить националистов от власти, 10% - ликвидировать государственность Украины, присоединить ее территорию к России, 8% - затруднились с ответом.Еженедельный всероссийский поквартирный опрос "ФОМнибус" проводился 18-20 марта 2022 года в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах с участием 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
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донецкая народная республика, луганская народная республика, нато, фомнибус, ситуация в днр и лнр, россия
15:51 28.03.2022
 
Число поддерживающих спецоперацию россиян выросло до 73 процентов

ФОМ: число поддерживающих спецоперацию на Украине россиян выросло до 73 процентов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобили ВС РФ на территории Запорожской атомной электростанции
Автомобили ВС РФ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобили ВС РФ на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Число россиян, поддерживающих проведение спецоперации на Украине, выросло с конца февраля с 65% до 73%, следует из результатов опроса, проведенного Фондом "Общественное мнение", за 20 марта.
На вопрос, решение о проведении военной операции было правильным или неправильным, 73% респондентов ответили, что правильно, 14% - неправильно, 14% - затруднились с ответом. При этом в опросе, проведенном 27 февраля, поддержали спецоперацию 65% респондентов, 17% - не поддержали.
Кроме того, участников исследования спросили, какие цели преследует Россия и чего она хочет добиться в результате этой военной операции. Большинство россиян (71%) считают, что Россия хочет обеспечить свою безопасность, добиться разоружения Украины и не допустить там размещения баз НАТО, каждый второй респондент (52%) ответил, что Россия хочет защитить жителей ЛНР и ДНР, 21% - изменить политический курс Украины, отстранить националистов от власти, 10% - ликвидировать государственность Украины, присоединить ее территорию к России, 8% - затруднились с ответом.
Еженедельный всероссийский поквартирный опрос "ФОМнибус" проводился 18-20 марта 2022 года в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах с участием 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
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