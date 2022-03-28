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Медведев считает необходимым уточнить термин "соотечественник" - РИА Новости, 28.03.2022
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Медведев считает необходимым уточнить термин "соотечественник"
Медведев считает необходимым уточнить термин "соотечественник" - РИА Новости, 28.03.2022
Медведев считает необходимым уточнить термин "соотечественник"
Необходимо уточнить термин "соотечественник" и подумать о корректировке верификации предоставляемых для получения гражданства документов с учетом сегодняшней... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T16:40
2022-03-28T20:38
общество
дмитрий медведев
россия
украина
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Необходимо уточнить термин "соотечественник" и подумать о корректировке верификации предоставляемых для получения гражданства документов с учетом сегодняшней международной обстановки, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Нужно действительно подумать о том все-таки, каким образом наполнить содержанием этот термин", - сказал он на заседании Межведомственной комиссии СБ РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.Медведев отметил, что сам термин "соотечественник" законодательно, с одной стороны, закреплен, но трактовки его разные: "они расплывчатые, и в последние годы по программе содействию переселению соотечественников приезжают люди тоже очень разные". Некоторые из них даже не знают русский язык и просто используют эту неопределенность для получения гражданства, добавил он."Ну и надо признаться откровенно, к жизни в нашей стране тоже адаптируются с трудом", - добавил Медведев.Медведев уточнил, что речь идет о 470 тысячах человек, которые приехали в Россию с середины февраля."Наша первоочередная задача – помочь людям, которых удалось вывезти из-под огня, предусмотреть для них различные меры поддержки, материальные компенсации, медицинскую помощь и диспансеризацию", - написал он в Telegram-канале, добавив, что нужно совершенствовать и нормативную базу по вопросам миграции, и в законе необходимо уточнить само понятие "соотечественник", чтобы не допускать злоупотребления этим термином.Он также отметил, что есть и случаи предоставления поддельных документов."Нужно подумать о корректировке верификации предоставляемых документов с учетом сегодняшней международной обстановки", - сказал он.Он добавил, что за последнее время в Россию прибыли сотни тысяч жителей Украины, Донбасской и Луганской республик, многим требуется медицинская помощь, и правительство занимается этим вопросом.Кроме того, по его словам, на повестке также вопросы владения русским языком и оценки знаний.Он также отметил, что нужно реалистично оценивать возможности и потребности регионов, которые участвуют в этих программах, поскольку до 80% мигрантов-соотечественников после получения российского гражданства не остаются в тех регионах, которые их приняли, переезжая в более привлекательные для них места. Медведев указал на то, что это может провоцировать социальную напряженность, и здесь надо найти "разумное решение".Зампред Совбеза подчеркнул, что эффективность программы переселения соотечественников нужно оценивать не по количественным показателям, а по реальным результатам.Он добавил, что возвращение соотечественников также важно в контексте решения демографических проблем, связанных с пандемией коронавируса.По словам Медведева, соответствующие законодательные инициативы находятся на рассмотрении в Государственной Думе.
https://ria.ru/20220328/sootechestvenniki-1780486981.html
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общество, дмитрий медведев, россия, украина
16:40 28.03.2022 (обновлено: 20:38 28.03.2022)
 
Медведев считает необходимым уточнить термин "соотечественник"

Замглавы Совбеза Медведев призвал уточнить термин "соотечественник"

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Необходимо уточнить термин "соотечественник" и подумать о корректировке верификации предоставляемых для получения гражданства документов с учетом сегодняшней международной обстановки, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Нужно действительно подумать о том все-таки, каким образом наполнить содержанием этот термин", - сказал он на заседании Межведомственной комиссии СБ РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.
Медведев отметил, что сам термин "соотечественник" законодательно, с одной стороны, закреплен, но трактовки его разные: "они расплывчатые, и в последние годы по программе содействию переселению соотечественников приезжают люди тоже очень разные". Некоторые из них даже не знают русский язык и просто используют эту неопределенность для получения гражданства, добавил он.
"Ну и надо признаться откровенно, к жизни в нашей стране тоже адаптируются с трудом", - добавил Медведев.
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Медведев уточнил, что речь идет о 470 тысячах человек, которые приехали в Россию с середины февраля.
"Наша первоочередная задача – помочь людям, которых удалось вывезти из-под огня, предусмотреть для них различные меры поддержки, материальные компенсации, медицинскую помощь и диспансеризацию", - написал он в Telegram-канале, добавив, что нужно совершенствовать и нормативную базу по вопросам миграции, и в законе необходимо уточнить само понятие "соотечественник", чтобы не допускать злоупотребления этим термином.
Он также отметил, что есть и случаи предоставления поддельных документов.
"Нужно подумать о корректировке верификации предоставляемых документов с учетом сегодняшней международной обстановки", - сказал он.
"Заседание... сегодня посвящено программе поддержки переселения соотечественников в Россию. Программа действует уже более 15 лет, но надо признать, что сейчас довольно существенно изменились условия, поэтому есть смысл подумать над тем, каким образом ее модернизировать… Обстоятельства стали иными, и нам придется ее перерабатывать", - сказал он на заседании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.
Он добавил, что за последнее время в Россию прибыли сотни тысяч жителей Украины, Донбасской и Луганской республик, многим требуется медицинская помощь, и правительство занимается этим вопросом.
"Родной язык у них русский, они тесно связаны с нашей страной, и без нашей страны себе жизнь не представляют. Они для нас не просто соотечественники, а близкие люди. Им действительно сейчас нужна помощь", - подчеркнул Медведев.
Кроме того, по его словам, на повестке также вопросы владения русским языком и оценки знаний.
Он также отметил, что нужно реалистично оценивать возможности и потребности регионов, которые участвуют в этих программах, поскольку до 80% мигрантов-соотечественников после получения российского гражданства не остаются в тех регионах, которые их приняли, переезжая в более привлекательные для них места. Медведев указал на то, что это может провоцировать социальную напряженность, и здесь надо найти "разумное решение".
Зампред Совбеза подчеркнул, что эффективность программы переселения соотечественников нужно оценивать не по количественным показателям, а по реальным результатам.
"Главная цель - способствовать развитию нашей страны, ее территорий, субъектов РФ, ну и, конечно, привлекать к нам образованных и квалифицированных специалистов, которые связаны с нашей страной, которые имеют связь с нашим государством", - сказал Медведев.
Он добавил, что возвращение соотечественников также важно в контексте решения демографических проблем, связанных с пандемией коронавируса.
По словам Медведева, соответствующие законодательные инициативы находятся на рассмотрении в Государственной Думе.
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