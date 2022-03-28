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В Херсонской области сбили пять ракет украинской РСЗО "Смерч" - РИА Новости, 28.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/smerch-1780404384.html
В Херсонской области сбили пять ракет украинской РСЗО "Смерч"
В Херсонской области сбили пять ракет украинской РСЗО "Смерч" - РИА Новости, 28.03.2022
В Херсонской области сбили пять ракет украинской РСЗО "Смерч"
ПВО России за прошедшие сутки перехватили пять ракет РСЗО "Смерч" в районе аэродрома Чернобаевка Херсонской области, заявил в понедельник официальный... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T10:09
2022-03-28T10:39
обострение ситуации в днр и лнр
украина
ситуация в днр и лнр
в мире
херсонская область
россия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. ПВО России за прошедшие сутки перехватили пять ракет РСЗО "Смерч" в районе аэродрома Чернобаевка Херсонской области, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В районе аэродрома Чернобаевка Херсонской области сбиты в воздухе пять ракет украинской реактивной системы залпового огня "Смерч", - сказал он.
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украина, ситуация в днр и лнр, в мире, херсонская область , россия
10:09 28.03.2022 (обновлено: 10:39 28.03.2022)
 
В Херсонской области сбили пять ракет украинской РСЗО "Смерч"

В Херсонской области у аэродрома Чернобаевка сбили пять ракет украинской РСЗО "Смерч"

© Фото : НПО "Сплав"РСЗО "Смерч"
РСЗО Смерч - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© Фото : НПО "Сплав"
РСЗО "Смерч"
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. ПВО России за прошедшие сутки перехватили пять ракет РСЗО "Смерч" в районе аэродрома Чернобаевка Херсонской области, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"В районе аэродрома Чернобаевка Херсонской области сбиты в воздухе пять ракет украинской реактивной системы залпового огня "Смерч", - сказал он.
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