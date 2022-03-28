https://ria.ru/20220328/smerch-1780404384.html
В Херсонской области сбили пять ракет украинской РСЗО "Смерч"
В Херсонской области сбили пять ракет украинской РСЗО "Смерч" - РИА Новости, 28.03.2022
В Херсонской области сбили пять ракет украинской РСЗО "Смерч"
ПВО России за прошедшие сутки перехватили пять ракет РСЗО "Смерч" в районе аэродрома Чернобаевка Херсонской области, заявил в понедельник официальный... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T10:09
2022-03-28T10:09
2022-03-28T10:39
обострение ситуации в днр и лнр
украина
ситуация в днр и лнр
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херсонская область
россия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. ПВО России за прошедшие сутки перехватили пять ракет РСЗО "Смерч" в районе аэродрома Чернобаевка Херсонской области, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В районе аэродрома Чернобаевка Херсонской области сбиты в воздухе пять ракет украинской реактивной системы залпового огня "Смерч", - сказал он.
https://ria.ru/20220327/spetsoperatsiya-1780353145.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, ситуация в днр и лнр, в мире, херсонская область , россия
10:09 28.03.2022 (обновлено: 10:39 28.03.2022)
В Херсонской области сбили пять ракет украинской РСЗО "Смерч"
В Херсонской области у аэродрома Чернобаевка сбили пять ракет украинской РСЗО "Смерч"