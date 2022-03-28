https://ria.ru/20220328/smerch-1780404384.html

В Херсонской области сбили пять ракет украинской РСЗО "Смерч"

В Херсонской области сбили пять ракет украинской РСЗО "Смерч" - РИА Новости, 28.03.2022

В Херсонской области сбили пять ракет украинской РСЗО "Смерч"

ПВО России за прошедшие сутки перехватили пять ракет РСЗО "Смерч" в районе аэродрома Чернобаевка Херсонской области, заявил в понедельник официальный... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T10:09

2022-03-28T10:09

2022-03-28T10:39

обострение ситуации в днр и лнр

украина

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херсонская область

россия

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. ПВО России за прошедшие сутки перехватили пять ракет РСЗО "Смерч" в районе аэродрома Чернобаевка Херсонской области, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В районе аэродрома Чернобаевка Херсонской области сбиты в воздухе пять ракет украинской реактивной системы залпового огня "Смерч", - сказал он.

https://ria.ru/20220327/spetsoperatsiya-1780353145.html

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Кирилл Волков

украина, ситуация в днр и лнр, в мире, херсонская область , россия