https://ria.ru/20220328/silmet-1780564244.html

Завод в Эстонии столкнулся с проблемами из-за перебоев поставок из России

Завод в Эстонии столкнулся с проблемами из-за перебоев поставок из России - РИА Новости, 28.03.2022

Завод в Эстонии столкнулся с проблемами из-за перебоев поставок из России

Завод по производству редкоземельных металлов NPM Silmet в эстонском городе Силламяэ столкнулся с проблемами из-за событий на Украине, поскольку подорожали... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T20:31

2022-03-28T20:31

2022-03-28T20:31

соликамский магниевый завод

россия

соликамск

сша

экономика

эстония

в мире

санкции

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ХЕЛЬСИНКИ, 28 мар - РИА Новости. Завод по производству редкоземельных металлов NPM Silmet в эстонском городе Силламяэ столкнулся с проблемами из-за событий на Украине, поскольку подорожали химикаты, а также возникают перебои с поставкой сырья из России, сообщил в понедельник член правления компании Райво Васну.По его словам, один из поставщиков сырья для NPM Silmet находится в российском Соликамске. Соликамский магниевый завод не попал под санкции ЕС и США, но проведение предоплаты за сырье в Россию занимает очень много времени."Проблема в том, что санкции наложены со стороны разных стран и организаций. И я, конечно, понимаю наших банкиров тоже. Проверка законности платежей занимает время. Но если этот процесс займет 30 дней, то за эти 30 дней могут прийти новые санкции, новые ограничения. Так что это такой бесконечный процесс сейчас", - сказал Васну порталу эстонского телерадиовещания ERR.Васну отметил, что из-за задержки с поставками сырья из России предприятие уже было вынуждено сократить производство. Соликамск не единственный поставщик, такой же концентрат редкоземельных металлов компания получает и из США, но Россия в вопросе логистики ближе.Также по его словам, возникают проблемы из-за удорожания химикатов, необходимых для производства редкоземельных металлов."У нас, как правило, три поставщика химикатов. Но когда из этих трех поставщиков один из Белоруссии, другой из России, а третий из Польши, тогда понято, что возникают проблемы и с графиком поставок, и, конечно же, с ценой. Когда уходит конкуренция, то и цены поднимаются. И мы уже видели повышение этих цен в два-три раза в течение последнего месяца", - заявил Васну.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ ряд стран Запада ввел новые санкции против России, ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ.

https://ria.ru/20220328/import-1780395940.html

https://ria.ru/20220328/barter-1780448344.html

https://ria.ru/20220328/produkty-1780486217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

соликамский магниевый завод, россия, соликамск, сша, экономика, эстония, в мире, санкции, санкции в отношении россии, украина