https://ria.ru/20220328/silmet-1780564244.html
Завод в Эстонии столкнулся с проблемами из-за перебоев поставок из России
Завод в Эстонии столкнулся с проблемами из-за перебоев поставок из России - РИА Новости, 28.03.2022
Завод в Эстонии столкнулся с проблемами из-за перебоев поставок из России
Завод по производству редкоземельных металлов NPM Silmet в эстонском городе Силламяэ столкнулся с проблемами из-за событий на Украине, поскольку подорожали... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T20:31
2022-03-28T20:31
2022-03-28T20:31
соликамский магниевый завод
россия
соликамск
сша
экономика
эстония
в мире
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582763_0:932:2048:2084_1920x0_80_0_0_d77e6dbec88052f1e8c116d27954e23e.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 28 мар - РИА Новости. Завод по производству редкоземельных металлов NPM Silmet в эстонском городе Силламяэ столкнулся с проблемами из-за событий на Украине, поскольку подорожали химикаты, а также возникают перебои с поставкой сырья из России, сообщил в понедельник член правления компании Райво Васну.По его словам, один из поставщиков сырья для NPM Silmet находится в российском Соликамске. Соликамский магниевый завод не попал под санкции ЕС и США, но проведение предоплаты за сырье в Россию занимает очень много времени."Проблема в том, что санкции наложены со стороны разных стран и организаций. И я, конечно, понимаю наших банкиров тоже. Проверка законности платежей занимает время. Но если этот процесс займет 30 дней, то за эти 30 дней могут прийти новые санкции, новые ограничения. Так что это такой бесконечный процесс сейчас", - сказал Васну порталу эстонского телерадиовещания ERR.Васну отметил, что из-за задержки с поставками сырья из России предприятие уже было вынуждено сократить производство. Соликамск не единственный поставщик, такой же концентрат редкоземельных металлов компания получает и из США, но Россия в вопросе логистики ближе.Также по его словам, возникают проблемы из-за удорожания химикатов, необходимых для производства редкоземельных металлов."У нас, как правило, три поставщика химикатов. Но когда из этих трех поставщиков один из Белоруссии, другой из России, а третий из Польши, тогда понято, что возникают проблемы и с графиком поставок, и, конечно же, с ценой. Когда уходит конкуренция, то и цены поднимаются. И мы уже видели повышение этих цен в два-три раза в течение последнего месяца", - заявил Васну.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ ряд стран Запада ввел новые санкции против России, ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ.
https://ria.ru/20220328/import-1780395940.html
https://ria.ru/20220328/barter-1780448344.html
https://ria.ru/20220328/produkty-1780486217.html
россия
соликамск
сша
эстония
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582763_0:740:2048:2276_1920x0_80_0_0_cf1301b30e4d591eae24cedcfb16cc41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
соликамский магниевый завод, россия, соликамск, сша, экономика, эстония, в мире, санкции, санкции в отношении россии, украина
Завод в Эстонии столкнулся с проблемами из-за перебоев поставок из России
Эстонский завод Silmet столкнулся с проблемами из-за перебоев поставок сырья из России
ХЕЛЬСИНКИ, 28 мар - РИА Новости. Завод по производству редкоземельных металлов NPM Silmet в эстонском городе Силламяэ столкнулся с проблемами из-за событий на Украине, поскольку подорожали химикаты, а также возникают перебои с поставкой сырья из России, сообщил в понедельник член правления компании Райво Васну.
По его словам, один из поставщиков сырья для NPM Silmet находится в российском Соликамске. Соликамский магниевый завод
не попал под санкции ЕС и США
, но проведение предоплаты за сырье в Россию
занимает очень много времени.
"Проблема в том, что санкции наложены со стороны разных стран и организаций. И я, конечно, понимаю наших банкиров тоже. Проверка законности платежей занимает время. Но если этот процесс займет 30 дней, то за эти 30 дней могут прийти новые санкции, новые ограничения. Так что это такой бесконечный процесс сейчас", - сказал Васну порталу эстонского телерадиовещания ERR.
Васну отметил, что из-за задержки с поставками сырья из России предприятие уже было вынуждено сократить производство. Соликамск
не единственный поставщик, такой же концентрат редкоземельных металлов компания получает и из США, но Россия в вопросе логистики ближе.
Также по его словам, возникают проблемы из-за удорожания химикатов, необходимых для производства редкоземельных металлов.
"У нас, как правило, три поставщика химикатов. Но когда из этих трех поставщиков один из Белоруссии, другой из России, а третий из Польши, тогда понято, что возникают проблемы и с графиком поставок, и, конечно же, с ценой. Когда уходит конкуренция, то и цены поднимаются. И мы уже видели повышение этих цен в два-три раза в течение последнего месяца", - заявил Васну.
Россия начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
. В ответ ряд стран Запада ввел новые санкции против России, ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ.