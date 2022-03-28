15:53 28.03.2022 (обновлено: 16:33 28.03.2022)
В Банке Англии заявили об энергетическом шоке из-за санкций против России
Глава Банка Англии Бейли пожаловался на энергетический шок из-за антироссийских санкций
Банк Англии в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Глава Банка Англии Эндрю Бейли предупредил о топливном кризисе и резком росте стоимости жизни из-за санкций против России.
"Это действительно исторический шок для реальных доходов. Шок от цен на энергоносители в этом году будет сильнее, чем в 1970-х", — цитирует его слова газета The Telegraph.
По словам Бейли, Банк Англии принимает необходимые меры для смягчения последствий удара для британской экономики.
Россия начала 24 февраля специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды приостановили работу в России.
В Кремле назвали эти шаги экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому сценарию и продолжат выполнять социальные обязательства. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.