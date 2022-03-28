https://ria.ru/20220328/shok-1780494103.html

В Банке Англии заявили об энергетическом шоке из-за санкций против России

В Банке Англии заявили об энергетическом шоке из-за санкций против России - РИА Новости, 28.03.2022

В Банке Англии заявили об энергетическом шоке из-за санкций против России

Глава Банка Англии Эндрю Бейли предупредил о топливном кризисе и резком росте стоимости жизни из-за санкций против России. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T15:53

2022-03-28T15:53

2022-03-28T16:33

экономика

россия

украина

великобритания

центральный банк великобритании

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Глава Банка Англии Эндрю Бейли предупредил о топливном кризисе и резком росте стоимости жизни из-за санкций против России.По словам Бейли, Банк Англии принимает необходимые меры для смягчения последствий удара для британской экономики.Россия начала 24 февраля специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды приостановили работу в России.В Кремле назвали эти шаги экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому сценарию и продолжат выполнять социальные обязательства. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.

https://ria.ru/20220322/sposob-1779531186.html

россия

украина

великобритания

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, россия, украина, великобритания, центральный банк великобритании