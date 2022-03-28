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Правительство продлило запрет на экспорт аммиачной селитры - РИА Новости, 28.03.2022
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Правительство продлило запрет на экспорт аммиачной селитры
Правительство продлило запрет на экспорт аммиачной селитры - РИА Новости, 28.03.2022
Правительство продлило запрет на экспорт аммиачной селитры
Правительство продлило до 1 мая 2022 года запрет на экспорт аммиачной селитры за пределы Евразийского экономического союза, при этом он не распространяется на... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T11:04
2022-03-28T11:04
экономика
михаил мишустин
россия
луганская народная республика
абхазия
евразийский экономический союз
донецкая народная республика
правительство рф
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Правительство продлило до 1 мая 2022 года запрет на экспорт аммиачной селитры за пределы Евразийского экономического союза, при этом он не распространяется на экспорт в ДНР, ЛНР Абхазию и Южную Осетию, сообщает пресс-служба кабмина."В России на месяц продлевается временный запрет на вывоз аммиачной селитры за пределы Евразийского экономического союза. Теперь он будет действовать до 1 мая 2022 года. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении."Запрет не будет распространяться на экспорт продукции в Донецкую и Луганскую народные республики, а также Абхазию и Южную Осетию", - уточняют в кабмине.Продление запрета на экспорт аммиачной селитры из РФ позволит полностью обеспечить потребности российских аграриев и промышленных предприятий, сообщает пресс-служба кабмина."Продление временного запрета на продажу этого удобрения за пределы страны позволит полностью обеспечить потребности российских аграриев и промышленных предприятий", - говорится в сообщении.Запрет на вывоз аммиачной селитры был введён 1 февраля и должен был действовать до 1 апреля.
https://ria.ru/20220322/eksport-1779485364.html
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луганская народная республика
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экономика, михаил мишустин, россия, луганская народная республика, абхазия, евразийский экономический союз, донецкая народная республика, правительство рф
11:04 28.03.2022
 
Правительство продлило запрет на экспорт аммиачной селитры

Правительство продлило запрет на экспорт аммиачной селитры за пределы ЕАЭС до 1 мая

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкДом правительства Российской Федерации
Дом правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Правительство продлило до 1 мая 2022 года запрет на экспорт аммиачной селитры за пределы Евразийского экономического союза, при этом он не распространяется на экспорт в ДНР, ЛНР Абхазию и Южную Осетию, сообщает пресс-служба кабмина.
России на месяц продлевается временный запрет на вывоз аммиачной селитры за пределы Евразийского экономического союза. Теперь он будет действовать до 1 мая 2022 года. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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"Запрет не будет распространяться на экспорт продукции в Донецкую и Луганскую народные республики, а также Абхазию и Южную Осетию", - уточняют в кабмине.
Продление запрета на экспорт аммиачной селитры из РФ позволит полностью обеспечить потребности российских аграриев и промышленных предприятий, сообщает пресс-служба кабмина.
"Продление временного запрета на продажу этого удобрения за пределы страны позволит полностью обеспечить потребности российских аграриев и промышленных предприятий", - говорится в сообщении.
Запрет на вывоз аммиачной селитры был введён 1 февраля и должен был действовать до 1 апреля.
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ЭкономикаМихаил МишустинРоссияЛуганская Народная РеспубликаАбхазияЕвразийский экономический союзДонецкая Народная РеспубликаПравительство РФ
 
 
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