https://ria.ru/20220328/selitra-1780417473.html
Правительство продлило запрет на экспорт аммиачной селитры
Правительство продлило запрет на экспорт аммиачной селитры - РИА Новости, 28.03.2022
Правительство продлило запрет на экспорт аммиачной селитры
Правительство продлило до 1 мая 2022 года запрет на экспорт аммиачной селитры за пределы Евразийского экономического союза, при этом он не распространяется на... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T11:04
2022-03-28T11:04
2022-03-28T11:04
экономика
михаил мишустин
россия
луганская народная республика
абхазия
евразийский экономический союз
донецкая народная республика
правительство рф
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Правительство продлило до 1 мая 2022 года запрет на экспорт аммиачной селитры за пределы Евразийского экономического союза, при этом он не распространяется на экспорт в ДНР, ЛНР Абхазию и Южную Осетию, сообщает пресс-служба кабмина."В России на месяц продлевается временный запрет на вывоз аммиачной селитры за пределы Евразийского экономического союза. Теперь он будет действовать до 1 мая 2022 года. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении."Запрет не будет распространяться на экспорт продукции в Донецкую и Луганскую народные республики, а также Абхазию и Южную Осетию", - уточняют в кабмине.Продление запрета на экспорт аммиачной селитры из РФ позволит полностью обеспечить потребности российских аграриев и промышленных предприятий, сообщает пресс-служба кабмина."Продление временного запрета на продажу этого удобрения за пределы страны позволит полностью обеспечить потребности российских аграриев и промышленных предприятий", - говорится в сообщении.Запрет на вывоз аммиачной селитры был введён 1 февраля и должен был действовать до 1 апреля.
https://ria.ru/20220322/eksport-1779485364.html
https://ria.ru/20220317/almazy-1778639414.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, россия, луганская народная республика, абхазия, евразийский экономический союз, донецкая народная республика, правительство рф
Правительство продлило запрет на экспорт аммиачной селитры
Правительство продлило запрет на экспорт аммиачной селитры за пределы ЕАЭС до 1 мая