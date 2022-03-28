https://ria.ru/20220328/selitra-1780417473.html

Правительство продлило запрет на экспорт аммиачной селитры

Правительство продлило запрет на экспорт аммиачной селитры - РИА Новости, 28.03.2022

Правительство продлило запрет на экспорт аммиачной селитры

Правительство продлило до 1 мая 2022 года запрет на экспорт аммиачной селитры за пределы Евразийского экономического союза, при этом он не распространяется на... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T11:04

2022-03-28T11:04

2022-03-28T11:04

экономика

михаил мишустин

россия

луганская народная республика

абхазия

евразийский экономический союз

донецкая народная республика

правительство рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775879174_0:282:2965:1950_1920x0_80_0_0_960e8d320e31dd5f46977d38adbd920c.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Правительство продлило до 1 мая 2022 года запрет на экспорт аммиачной селитры за пределы Евразийского экономического союза, при этом он не распространяется на экспорт в ДНР, ЛНР Абхазию и Южную Осетию, сообщает пресс-служба кабмина."В России на месяц продлевается временный запрет на вывоз аммиачной селитры за пределы Евразийского экономического союза. Теперь он будет действовать до 1 мая 2022 года. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении."Запрет не будет распространяться на экспорт продукции в Донецкую и Луганскую народные республики, а также Абхазию и Южную Осетию", - уточняют в кабмине.Продление запрета на экспорт аммиачной селитры из РФ позволит полностью обеспечить потребности российских аграриев и промышленных предприятий, сообщает пресс-служба кабмина."Продление временного запрета на продажу этого удобрения за пределы страны позволит полностью обеспечить потребности российских аграриев и промышленных предприятий", - говорится в сообщении.Запрет на вывоз аммиачной селитры был введён 1 февраля и должен был действовать до 1 апреля.

https://ria.ru/20220322/eksport-1779485364.html

https://ria.ru/20220317/almazy-1778639414.html

россия

луганская народная республика

абхазия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, михаил мишустин, россия, луганская народная республика, абхазия, евразийский экономический союз, донецкая народная республика, правительство рф