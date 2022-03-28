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"Россия сегодня" запустила корпоративный сайт на китайском языке - РИА Новости, 28.03.2022
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"Россия сегодня" запустила корпоративный сайт на китайском языке
"Россия сегодня" запустила корпоративный сайт на китайском языке - РИА Новости, 28.03.2022
"Россия сегодня" запустила корпоративный сайт на китайском языке
Медиагруппа "Россия сегодня" запустила китайскую версию корпоративного сайта россиясегодня.рф. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T10:00
2022-03-28T15:08
новости агентства
миа "россия сегодня"
россия
китай
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" запустила китайскую версию корпоративного сайта россиясегодня.рф."Российско-китайские отношения всегда имели приоритетное значение в работе медиагруппы "Россия сегодня", о чем свидетельствует наше активное взаимодействие с ведущими СМИ Китая, а также многолетний успешный опыт работы Sputnik China. Еще одним подтверждением этому стало сегодня открытие сайта на китайском языке. Теперь у китайской аудитории будет возможность узнать нас поближе, познакомиться с особенностями работы и структурой медиагруппы, открыть для себя знаменательные страницы ее более чем восьмидесятилетней истории, а также ознакомиться с актуальными новостями и событиями из ее жизни", — сказал глава представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Китае Алексей Савицкий.Корпоративный сайт "России сегодня" запустили в декабре 2021 года. Там представлена информация обо всех СМИ медиагруппы, ее истории, проектах и коммерческих продуктах. Помимо китайской, доступны версии на русском и английском языках."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом — международное новостное агентство и радио Sputnik, в России — РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы — "Зубовский, 4".
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Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
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новости агентства, миа "россия сегодня", россия, китай
10:00 28.03.2022 (обновлено: 15:08 28.03.2022)
 

"Россия сегодня" запустила корпоративный сайт на китайском языке

"Россия сегодня" запустила корпоративный сайт на китайском языке
Россия сегодня запустила корпоративный сайт на китайском языке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" запустила китайскую версию корпоративного сайта россиясегодня.рф.
"Российско-китайские отношения всегда имели приоритетное значение в работе медиагруппы "Россия сегодня", о чем свидетельствует наше активное взаимодействие с ведущими СМИ Китая, а также многолетний успешный опыт работы Sputnik China. Еще одним подтверждением этому стало сегодня открытие сайта на китайском языке. Теперь у китайской аудитории будет возможность узнать нас поближе, познакомиться с особенностями работы и структурой медиагруппы, открыть для себя знаменательные страницы ее более чем восьмидесятилетней истории, а также ознакомиться с актуальными новостями и событиями из ее жизни", — сказал глава представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Китае Алексей Савицкий.
Здание международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 17:06
"Россия сегодня" и ЕЭК заключили договор о взаимодействии
Корпоративный сайт "России сегодня" запустили в декабре 2021 года. Там представлена информация обо всех СМИ медиагруппы, ее истории, проектах и коммерческих продуктах. Помимо китайской, доступны версии на русском и английском языках.
"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом — международное новостное агентство и радио Sputnik, в России — РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы — "Зубовский, 4".
 
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