https://ria.ru/20220328/sapega-1780419227.html

Слушание по делу Сапеги пройдет в закрытом режиме

Слушание по делу Сапеги пройдет в закрытом режиме - РИА Новости, 28.03.2022

Слушание по делу Сапеги пройдет в закрытом режиме

Гродненский областной суд в понедельник удовлетворил ходатайство стороны обвинения о проведении слушания по делу россиянки Софьи Сапеги в закрытом режиме,... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T11:13

2022-03-28T11:13

2022-03-28T11:28

протесты в белоруссии

софия сапега

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ГРОДНО (Белоруссия), 28 мар - РИА Новости. Гродненский областной суд в понедельник удовлетворил ходатайство стороны обвинения о проведении слушания по делу россиянки Софьи Сапеги в закрытом режиме, сообщил судья Виктор Сенько."Судебная коллегия Гродненского областного суда определила... дальнейшее рассмотрение уголовного дела в отношении Сапеги проводить в закрытом судебном заседании", - сказал Сенько.Он пояснил, что судебная коллегия посчитала возможным и необходимым удовлетворить ходатайство гособвинителя в интересах безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников процесса.Ранее гособвинитель Наталья Соколова ходатайствовала о проведении суда по уголовному делу против Сапеги в закрытом режиме, поскольку в материалах дела содержатся персональные данные потерпевших силовиков, судей, должностных лиц и членов их семей, а также материалы с призывами к экстремистской деятельности и информационная продукция, признанная экстремистской. Гособвинитель подчеркнула, что в целях недопущение распространения этой информации судебное заседание стоит сделать закрытым. Сапега поддержала это ходатайство, не аргументировав свое решение, сторона защиты оставила вопрос на рассмотрение суда.

https://ria.ru/20211205/sapega-1762228518.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

софия сапега, в мире, белоруссия, россия