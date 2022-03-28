https://ria.ru/20220328/sapega-1780419227.html
Слушание по делу Сапеги пройдет в закрытом режиме
Слушание по делу Сапеги пройдет в закрытом режиме - РИА Новости, 28.03.2022
Слушание по делу Сапеги пройдет в закрытом режиме
Гродненский областной суд в понедельник удовлетворил ходатайство стороны обвинения о проведении слушания по делу россиянки Софьи Сапеги в закрытом режиме,... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T11:13
2022-03-28T11:13
2022-03-28T11:28
протесты в белоруссии
софия сапега
в мире
белоруссия
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ГРОДНО (Белоруссия), 28 мар - РИА Новости. Гродненский областной суд в понедельник удовлетворил ходатайство стороны обвинения о проведении слушания по делу россиянки Софьи Сапеги в закрытом режиме, сообщил судья Виктор Сенько."Судебная коллегия Гродненского областного суда определила... дальнейшее рассмотрение уголовного дела в отношении Сапеги проводить в закрытом судебном заседании", - сказал Сенько.Он пояснил, что судебная коллегия посчитала возможным и необходимым удовлетворить ходатайство гособвинителя в интересах безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников процесса.Ранее гособвинитель Наталья Соколова ходатайствовала о проведении суда по уголовному делу против Сапеги в закрытом режиме, поскольку в материалах дела содержатся персональные данные потерпевших силовиков, судей, должностных лиц и членов их семей, а также материалы с призывами к экстремистской деятельности и информационная продукция, признанная экстремистской. Гособвинитель подчеркнула, что в целях недопущение распространения этой информации судебное заседание стоит сделать закрытым. Сапега поддержала это ходатайство, не аргументировав свое решение, сторона защиты оставила вопрос на рассмотрение суда.
https://ria.ru/20211205/sapega-1762228518.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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софия сапега, в мире, белоруссия, россия
11:13 28.03.2022 (обновлено: 11:28 28.03.2022)
Слушание по делу Сапеги пройдет в закрытом режиме
Суд удовлетворил ходатайство о проведении слушания по делу Сапеги в закрытом режиме
ГРОДНО (Белоруссия), 28 мар - РИА Новости. Гродненский областной суд в понедельник удовлетворил ходатайство стороны обвинения о проведении слушания по делу россиянки Софьи Сапеги в закрытом режиме, сообщил судья Виктор Сенько.
"Судебная коллегия Гродненского областного суда определила... дальнейшее рассмотрение уголовного дела в отношении Сапеги проводить в закрытом судебном заседании", - сказал Сенько.
Он пояснил, что судебная коллегия посчитала возможным и необходимым удовлетворить ходатайство гособвинителя в интересах безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников процесса.
Ранее гособвинитель Наталья Соколова ходатайствовала о проведении суда по уголовному делу против Сапеги в закрытом режиме, поскольку в материалах дела содержатся персональные данные потерпевших силовиков, судей, должностных лиц и членов их семей, а также материалы с призывами к экстремистской деятельности и информационная продукция, признанная экстремистской. Гособвинитель подчеркнула, что в целях недопущение распространения этой информации судебное заседание стоит сделать закрытым. Сапега поддержала это ходатайство, не аргументировав свое решение, сторона защиты оставила вопрос на рассмотрение суда.